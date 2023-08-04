Новий жест доброї волі: колаборанти в Криму готуються тікати з півострова, — Гуменюк (відео)

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що охочих втекти з Криму побільшало, але зараз виїхати звідти вже не так просто.

Окупаційна влада в Криму вже евакуювала свої сім'ї та майно. Росіяни готуються тікати з півострова. Про це заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

Вона заявила, що колаборанти і росіяни намагаються створити видимість того, що РФ у Криму надовго. Однак місцеві жителі розуміють, що сім'ї вищих "чиновників" уже евакуйовані.

"Це все ознаки того, що колаборанти верхнього ешелону вже готові до майбутнього жесту доброї волі", — підкреслила Гуменюк.

Також вона зазначила, що є велика кількість покинути півострів, однак зараз це зробити не так просто через проблеми з логістикою. Так, побудований Росією Кримський міст уже перевантажений, він "втомлений", а тому не справляється з такою кількістю людей. А об'їзні шляхи окупованим півднем України — дуже небезпечні.

Гуменюк зазначила, що іноді автомобілі з цивільними вклинюються у військові колони, щоб створити живий щит

"І люди не дуже хочуть у цій ситуації ризикувати власним життям", — сказала вона.

Також Гуменюк зазначила, що в Криму зараз активно шукають лояльних до України громадян. Окупанти перевіряють гаджети та листування тих, до кого застосовують фільтраційні заходи. На півострові посилено поліцейський вплив.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, що в ніч на 4 серпня у Феодосії пролунали вибухи. У кількох районах Криму спрацювали системи протиповітряної оборони.

Потім у Міноборони РФ заявили про атаку 13 українських дронів. У російському оборонному відомстві стверджують, що всі повітряні цілі, які атакували півострів, вдалося збити або придушити засобами радіоелектронної боротьби.

Уже до полудня в ЗСУ підтвердили нічний удар по Криму. За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, українські захисники вдарили по складу ПММ, який забезпечував потреби Чорноморського флоту РФ.