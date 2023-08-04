Скандал з ТЦК: майор ЗСУ закликав звільняти військкомів-хабарників (відео)

Екскомандир полку "Азов" вважає корупцію у військкоматах серйозною проблемою, з якою варто боротись, але у цього питання є "дві сторони медалі". На його думку, щоб позбутись хабарництва, треба звільнити усіх військкомів та замінити їх на людей з моральними принципами.

Майор ЗСУ Максим Жорін вважає, що у масштабній корупції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки винні військкоми, які займають свої посади дуже довго, тому їх треба замінити на військових з моральними цінностями. Про це він розповів у відеозверненні опубліковано у себе у Telegram.

Що робити з корупцією військкомів?

"Абсолютно очевидно це те що треба максимально жорстко їх карати, карати за корупцію і вони мають нести відповідальність найвищого рівня", — наголосив Жорін.

За його словами, щоб вирішити це питання назавжди треба звільнити всіх військових які там працюють багато років.

"Створювати нормальні умови й давати ці посади достойним людям, а їх зараз більше ніж достатньо. А саме пораненим бійцям, людям які мають бойовий досвід, тим людям які мають моральні цінності й принципи й тоді ця проблема сама собою пропаде", — розповів майор ЗСУ.

Що не так з самими ухилянтами?

"Те що стосується тих хто платить військкомам, щоб ухилитись від служби. Хочу сказати мені вас відверто шкода. По-перше, ви не розумієте що війна завтра не закінчиться і більшість чоловічого населення так чи інакше буде долучено до військової справи", — зазначив Жорін.

За його словами найбільша проблема в тому, що ухилянти не зможуть дивитись в очі своїм дітям та близьким після закінчення війни.

"Ось цього я взагалі ніколи не зрозумію тому мені вас відверто шкода, бо ви ідіоти яким буде соромно жити", — наголосив екскомандир полку "Азов".

Раніше, 3 серпня, військовий експерт Олег Старіков розповів Фокусу, що оголошені перевірки ТЦК не дадуть очікуваного результату, адже такі дії вирішують лише наслідки, а не проблеми. Потрібен комплексний підхід, адже заміна одних військкомів на інших нічого не вирішує, корупційна складова нікуди не подінеться.

Також, 3 серпня Фокус дізнався, як впливають на мобілізаційну кампанію такі перевірки та яким чином можна розв'язати проблеми ТЦК. Бойові офіцери почали говорити про необхідність повного включення держави у війну та підготовку до тотальної мобілізації. Заразом, перевірки ТЦК дають поки що невтішні результати, тому їх може бути продовжено ще на три місяці.

Нагадаємо, що 3 серпня в Києві затримали топчиновника військової адміністрації. Начальник відділу КМВА, як зазначають правоохоронці, організував схему, учасники якої оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби.

До слова, 1 серпня, Служба безпеки України затримала співробітника Миргородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині, який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від призову на військову службу.