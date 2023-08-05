Прославляють агресію РФ: в Казахстані хочуть заборонити символи "Z", "V" та "Армія Росії"

Держоргани спільно з Генпрокуратурою РК опрацьовують правові підстави для заборони реалізації етнополітизованої символіки в Казахстані.

Військові символи "Z", "V", "Армія Росії", "Ввічливі люди", "ЧВК Вагнер" хочуть заборонити в Казахстані. Про це пише видання nur.kz.

Зазначається, що через війну, яку розпочала Росія проти України, етнічні росіяни, які живуть в республіці, почали всюди демонструвати літери "Z" і "V" на одязі, авто та іграшках, чим почали дратувати жителів Казахстану.

За словами прокурора відділу захисту громадських інтересів прокуратури Семея Куат Бапінова, зафіксовані факти продажу та реклами в торгових мережах іграшкової дитячої продукції під різними найменуваннями, зокрема, "Армія Росії", "Ввічливі люди" тощо, які, за його словами, викликали неоднозначну реакцію в суспільстві.

"У зв'язку з цим Генпрокуратурою РК направлено пропозицію до уряду РК про законодавчу заборону та встановлення адміністративної відповідальності за виготовлення, зберігання, ввезення, перевезення та розповсюдження на територію країни атрибутики, символіки, знаків, які використовуються протиборчими сторонами у збройних конфліктах, у військових або інших насильницьких діях проти суверенітету та політичного режиму іншої держави", – повідомив прокурор.

Підприємцям порадили вилучити з продажу усю продукцію, яка містить подібну символіку, а орендодавцям торгових майданчиків порекомендували не рідше одного разу на місяць перевіряти продукцію, яку реалізують орендарі.

"Засуджуючи військові дії Росії в Україні, ми маємо твердо стояти на тому, що символи, які прославляють російську військову агресію, такі як літери "Z", "V" або інші символи, які використовуються для цієї мети, не мають місця на публічних заходах", – сказав голова комісії з прав людини та комунікацій Артус Кайміньш.

Також слід уточнити, що відповідну інформацію було опубліковано і на сторінці національної палати підприємців "Атамекен". І попри те, що пізніше відповідний матеріал видалили, в інтернеті залишився кеш сторінки.

Нагадаємо, що у Росії заборонять заклики арештувати Путіна та каратимуть за це. Депутати Держдуми вирішили заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду та інших органів, "спрямованих проти РФ" і готують пропозиції про введення штрафів та позбавлення волі за підтримку МКС й інших органів.

Раніше повідомлялося, що у Росії заборонили організацію "Рада матерів і дружин". Мін'юст визнав її іноагентом.