Удар по російському танкеру Sig: з'явилися перші кадри пошкодженого судна (фото)

У морському рятувально-координаційному центрі РФ заявили, що до пошкодженого танкера прибули два буксири. Вирішується питання про транспортування судна.

Уночі 5 серпня в Чорному морі, неподалік від Керченської протоки, було пошкоджено танкер Російської Федерації. Кадрами підбитого судна поділився російський Telegram-канал Baza.

Автори каналу стверджують, що танкер нібито зазнав атаки Збройних сил України.

"Фото зсередини танкера Sig, пошкодженого внаслідок атаки ЗСУ", — йдеться в публікації.

Удар по танкеру Sig: що відомо

Російські Telegram-канали в ніч на 5 серпня повідомили про вибухи неподалік від Кримського мосту. Йшлося про атаку морських і повітряних безпілотників у Керченській протоці.

У російському Telegram-каналі "Осторожно новости" заявили, що російський танкер Sig пошкоджено морським дроном. Повідомлялося, що машинне відділення було затоплено, а саме судно не може самостійно переміщатися.

Пізніше російський Telegram-канал Mahs повідомив із посиланням на морський рятувально-координаційний центр, що до пошкодженого танкера прибули два буксири, вирішується питання про транспортування судна.

Нагадаємо, що 4 серпня морський дрон пошкодив великий десантний російський корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Унаслідок атаки судно отримало серйозне пошкодження і тимчасово нездатне виконувати бойові завдання.

Супутниковий знімок пошкодженого корабля російських ВМФ "Оленегорский горняк" також показав можливий витік нафти. Деякі аналітики також припускають також, що темна пляма на знімках — це бруд із двигунів.