Скинули вибухові пристрої: у Курській області РФ заявили про удари по адмінбудівлях

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт стверджує, що безпілотники, які нібито належать Україні, завдали удару по Рильську.

У ніч на 5 серпня в Курській області Російської Федерації пролунали вибухи. Про це написав губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

За словами російського чиновника, місто Рильськ зазнало атаки безпілотних літальних апаратів. В обстрілі губернатор звинуватив Україну.

"Із українського безпілотника скинули в Рильську вибухові пристрої", — написав глава регіону.

Роман Старовойт стверджує, що внаслідок атаки дронів було пошкоджено вікна у двох місцевих адміністративних будівлях. Чиновник також закликав росіян не торкатися уламків безпілотників.

"На місці працюють представники силових структур і слідчих органів", — заявив Роман Старовойт.

Інформацію про вибухи в Курській області, зокрема в Рильську, підтвердили місцеві Telegram-канали. За даними одного з них, за ніч над містом двічі було чути вибухи.

Ще один Telegram-канал написав, що в Рильську безпілотник скинув боєприпаси біля відділення поліції та будівлі міської адміністрації.

Нагадаємо, що вночі 5 серпня неподалік від Керченської протоки пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, морський дрон пошкодив танкер SIG, який перебуває під санкціями США.

У мережі також з'явилися фото пошкоджень російського танкера. У морському рятувально-координаційному центрі РФ заявили, що до пошкодженого судна прибули два буксири.

Раніше, 4 серпня, морський дрон пошкодив великий десантний російський корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Унаслідок атаки судно отримало серйозне пошкодження і тимчасово нездатне виконувати бойові завдання.