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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Після ракетної атаки: глава МЗС Кулеба закликав озброїти Україну винищувачами F-16

Серафима Таран
Фото: Скриншот | Дмитро Кулеба закликав світ зосередитися на встановленні справедливого та міцного миру

Глава МЗС України заявив, що Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Він зажадав від західних партнерів реалізувати українську формулу миру і продовжити озброєння країни.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба після вечірньої ракетної атаки ЗС РФ по території України звернувся до західних партнерів. Чиновник закликав озброїти Київ літаками F-16. Про це Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter.

"Цієї суботи Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Світова спільнота має зосередитися на встановленні справедливого та міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і впровадити українську формулу миру", — повідомив глава українського МЗС.

Дмитро Кулеба вимагає озброїти Україну винищувачами
Фото: Скриншот

Дмитро Кулеба також додав, що провів 5 серпня дзвінок зі своїм турецьким колегою, під час якого обговорив Чорноморську зернову ініціативу.

"Я підкреслив згубний вплив відходу Росії на африканські країни та глобальну продовольчу безпеку. Туреччина продовжить зусилля з відновлення угоди", — повідомив міністр.

Нагадаємо, 5 серпня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по територіях України. Під час масштабної повітряної тривоги вибухи прогриміли в Хмельницькій і Житомирській областях, а також у Запоріжжі. За словами Володимира Зеленського, ворожі "Кинджали" та "Калібри" цілилися в "Мотор-Січ" у Хмельницькій області. Українській протиповітряній обороні вдалося частково відбити атаку.

У Запорізькій ОВА підтвердили прильоти. Удар було завдано по околицях міста. За інформацією керівника Запорізької ОВА Юрія Малишка, інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань унаслідок ракетного удару встановлюються.

Фокус писав 5 серпня, що в Джидді, портовому місті на березі Червоного моря, Україна та Саудівська Аравія проводять зустріч із дипломатами з близько 40 країн. Обговорюють українську формулу миру. Серед запрошених Китай, Індія, Бразилія, Південно-Африканська Республіка й деякі країни Перської затоки. Українська делегація розраховує під час переговорів узгодити ключові принципи припинення війни.