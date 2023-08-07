Мобілізація в Україні: хто і в яких місцях може законно вручати повістки

Українським законодавством не заборонено роздавати повістки в громадських місцях, проте представники військкоматів не мають права проникати в житло військовозобов'язаного.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, які не закінчаться щонайменше до 15 листопада. У цей час повістку від ТЦК можуть отримати всі військовозобов'язані від 18 до 60 років. Юристи з адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери" розповіли, хто і в якому місці має право на це.

За словами експертів, українське законодавство не забороняє вручати повістки в будь-яких місцях, чи-то вулиця, чи блокпост, а зробити це можуть такі категорії громадян:

представники ТЦК і СП;

представники СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

керівники підприємства, де працює військовозобов'язаний;

управителі багатоквартирних будинків.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уже зазначав, що українці мають право попросити посвідчення посадової особи, щоб перевірити хто саме видає повістки.

У представників ТЦК має бути із собою завжди розпорядження від начальства про те, що вони мають право на роздачу повісток і службове посвідчення.

До слова, хоч вручення повістки може відбутися фактично будь-де, уповноважені громадяни не мають права проникати в житло військовозобов'язаних громадян, адже це вважатиметься порушенням закону.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня набули чинності оновлені правила мобілізації. Зокрема, військовозобов'язані чоловіки в серпні можуть отримати три види повісток.

Також 4 серпня повідомлялося, хто з чоловіків у серпні може отримати відстрочку від призову на певний термін. Для визнання підприємства критично важливим потрібно, щоб воно відповідало трьом із семи критеріїв.