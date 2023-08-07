Підбитий "Оленегорский горняк" не повернеться до Північного флоту РФ, — ВМС (відео)

Речник командування Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни перекинули корабель в акваторію Чорного моря для проведення десантних операцій на захоплених територіях. Після удару по ВДК в Новоросійську він там і залишиться.

Унаслідок атаки морського дрона великий десантний корабель (ВДК) РФ "Оленегорский горняк" отримав значні пошкодження та більше не повернеться до Північного флоту. Про це в ефірі телемарафону 7 серпня сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За словами речника ВМС, "Оленегорский горняк" — корабель Північного флоту Росії, тому питання полягає в тому, що він робив у Новоросійську.

Військовий пояснив, що ВДК був перекинутий країною-агресоркою в акваторію Чорного моря. Російські окупанти переслідували ціль проводити десантні операції на південному узбережжю України, але завдяки удару надводного дрона втратили одиницю свого флоту.

"Є така впевненість, що до Північного флоту він уже не повернеться", — зазначив Плетенчук.

Коментар Дмитра Плетенчука (про "Оленегорский горняк" — із 15:44)

Нагадаємо, про пошкодження корабля "Оленегорский горняк" унаслідок атаки морських дронів у акваторії Новоросійського порту 4 серпня повідомив російський блогер Владислав Поздняков. Він проінформував, що затопило один із відсіків ВДК. У Міноборони РФ заперечували пошкодження внаслідок атаки.

Керівник СБУ Василь Малюк прокоментував ситуацію в Чорному морі. Він зазначив, що поява надводних дронів поблизу російських кораблів — це "абсолютно логічно", і "бавовна" ефективно впливає на ворога.

6 серпня супутники зафіксували спробу РФ відремонтувати пошкоджений корабель. Поблизу ворожого ВДК були помічені плавучий кран, аварійно-рятувальне судно та два водолазні катери.