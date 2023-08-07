Італія модернізує власний парк танків Ariete на $900 млн

Італійська армія хоче збільшити кількість танків з 50 в експлуатації до 250. Окрім модернізації будуть придбані німецькі Leopard 2A8.

Італія підписала контракт на 928,3 млн доларів на модернізацію 90 танків Ariete. Про це повідомляє Defense News.

2 серпня було підписано угоду зі спільним підприємством Iveco та Oto Melara — компанією CIO. Контракт передбачає модернізацію 90 танків Ariete з опцією на ще 35 машин. При цьому всього італійська армія має 200 танків, з яких лише 50 в експлуатації.

У Міноборони Італії заявили, що їм треба мати понад 250 танків у строю, щоб відповідати вимогам НАТО. Цього планують досягти за допомогою модернізації Ariete та придбання 133 німецьких Leopard 2A8. Уряд хоче, щоб контракт передбачав локалізацію виробництва.

Наразі не повідомляється, до якого рівня модернізують Ariete. Проте остання розробка була показана у 2022 році Ariete PT2.

Основні оновлення зачеплять силову установку, оптику, броню та підвіску. Зокрема танк отримає двигун на 1500 кінських сил замість нинішніх 1250. Потужнішу гальмівну систему, а також гусениці з покращеними ходовими якостями.

Місця додатковго бронювання Ariete PT2

Також у версію PT2 встановили цифровий приціл навідника Lothar SD та панорамний приціл командира Attila D. Окрім цього машина отримала нову систему керування

Бронювання також посилиться шляхом додаткового протимінного захисту та комплекту навісної броні в лобовій частині танка. Борт Ariete посилять динамічним захистом.

Нагадаємо, 19 червня в Італії заявили, що вони хочуть придбати танки Leopard 2A8.

14 червня Міноборони Норвегії оголосило про придбання 54 танків Leopard 2A8 NOR — спеціальній версії для норвезької армії.