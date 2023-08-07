Путін може зустрітися з Ердоганом у Туреччині вже наприкінці серпня, — ЗМІ

За даними журналістів, турецький уряд під час зустрічі 7 серпня може оцінити ймовірність візиту російського президента. Володимир Путін не покидав територію Росії вже багато місяців.

Президент Російської Федерації Володимир Путін може вперше за тривалий час покинути територію країни і відвідати Туреччину. Попередньо, візит відбудеться наприкінці серпня. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet 7 серпня.

Журналісти переконані, що до кінця місяця зустріч має відбутися. Згадали вони це в контексті порядку денного зустрічі турецького уряду, яка запланована на понеділок.

Вона має відбутися під головуванням глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана, на якому вони й обговорять імовірність зустрічі з російським лідером.

"Буде оцінюватися можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця", — йдеться у статті турецького видання.

Візит Володимира Путіна до Туреччини: подробиці

На початку серпня російські ЗМІ, посилаючись на канцелярію турецького президента, почали писати, що Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися особисто зустрітися найближчим часом, однак точної дати не повідомляли.

"Президент Ердоган провів телефонну розмову в середу з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови лідери досягли домовленості щодо питання візиту Путіна до Туреччини", — ідеться в повідомленні.

Крім того, президент Туреччини окремо заявив, що докладатиме всіх зусиль для відновлення "зернової угоди".

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, що Росія може спробувати затягнути війну до наступних виборів у США. За даними журналістів, у Володимира Путіна є надії на те, що Джо Байден програє і це призведе до скорочення підтримки Києва.