З новобранців у досвідчених бійців: NYT показав контрнаступ морпіхів (фото)

Військові кажуть, що західна техніка їм допомагає зберігати життя бійців. А самі бійці швидко набувають досвіду вже під час боїв.

Українські військові з початку місяця просуваються на декількох ділянках фронту. Для наступу Україна підготувала значну кількість бригад. Журналісти The New York Times розказали про хід контрнаступу у бійців морської піхоти.

На початку морпіхи зазнали втрат, коли вперше зіштовхнулися з російськими мінними полями та авіацією. Таким чином новобранці, яких навчали на Заході за стандартами НАТО, швидко набули бойового досвіду. Військові не переживають за втрату західних танків чи бронетехніки, бо це є наслідком війни.

Техніка морпіхів Фото: The New York Times

У виданні звертають увагу на те, що навколо українського наступу багато інфошуму. Деякі скаржаться на те, що поставлена техніка по типу американських броньовиків MaxxPro не підходить для наступу. Вони призначені для бойових дій в Іраку чи Афганістані, але не дуже підходять для українських реалій. Інші твердять, що контрнаступ — це не спринт, а марафон, тому в таких умовах не варто очікувати на швидкі прориви.

Врешті зазначається, що морські піхотинці вдячні за західну техніку. Вона на голову краще за радянську й рятує життя бійцям. Також командири зазначають, що новостворені бригади складаються як з новобранців, так і з досвідчених бійців.

"Неможливо бути повністю готовим до бою, скільки б ви не тренувалися. В першій бій вони (новобранці) вступають з нашими досвідченими бійцями, і вже після двох-трьох боїв вони самі стають досвідченими", — заявив 52-річний боєць "Штурвал" з 35-ї бригади морської піхоти.

Морпіхи готуються до бойових дій Фото: The New York Times

Планування та розвідка перед боєм є найважливішою складовою для успішного штурму, каже 22-річний "Пророк" 38-ї бригади. Ворог сильний та хитрий, тому українські військові мають постійно тренуватись.

"Потроху ми знайдемо місце, де шов розійдеться. Вода прорізає камінь, і ми будемо робити те саме, потроху. Спочатку це маленький струмок, а потім він перетворюється на річку", — пояснює "Консул".

Нагадаємо, 7 серпня аналітики встановили, що ЗС РФ продовжують будувати кілометри укріплень під час контрнаступу ЗСУ.

4 серпня в ГУР заявили, що розвиток контрнаступу ЗСУ йде за планом.