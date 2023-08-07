Оператори дронів ЗСУ знищили 113 одиниць техніки ЗС РФ за тиждень, — Федоров (інфографіка)

Глава Мінфіцри Михайло Федоров заявив, що Армія дронів ЗСУ знищила 42 броньовані машини, 20 опорних пунктів, 25 танків та іншу техніку ЗС РФ.

Українські оператори дронів змогли знищити за тиждень 113 одиниць ворожої військової техніки. Про це 7 серпня заявив міністр Цифрової трансформації України Михайло Федоров у себе в Telegram.

"Новий тиждень — нові потужні результати від наших героїв. Безпілотники та майстерність операторів допомогли вразити 113 одиниць техніки окупантів. Це 42 броньовані машини, 20 опорних пунктів, 25 танків та інше майно росіян на мільйони доларів", — написав він.

Також Федоров поділився інфорграфікою, згідно з якою "Армія дронів" ЗСУ знищила з 31 липня до 7 серпня:

25 танків;

42 БМП;

1 одиницю САУ;

9 гармат;

1 одиницю ППО;

27 вантажівок;

3 одиниці радіолокаційного обладнання;

20 опорних пунктів;

2 склади з боєприпасами/паливом;

39 окупантів;

5 мінометів/ПТРК/кулеметів.

Робота армії дронів Фото: FEDOROV

"Продовжуємо посилювати сили оборони технологіями. Переможемо у війні, зберігши життя захисників і захисниць завдяки дронам", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, що 7 серпня бійці ССО показали екстремальний порятунок побратима. Як розповіли у пресцентрі Сил спеціальних операцій, у момент евакуації FPV-дрон намагався влучити по машині українських військових.

Також екскомандир "Азова", майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що війська ЗС РФ під Бахмутом неефективні в наступі, але тримають оборону. За словами екскомандира "Азова", підхід до ведення боїв суттєво відрізняється від того, як це робили найманці з ПВК "Вагнер", однак порівнювати їх не зовсім коректно.