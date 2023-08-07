"Буде дуже складно": окупанти зміцнили оборону на Запорізькому напрямку, — аналітик

За словами військового експерта Юліана Рьопке, Україні буде дуже складно просуватися на Токмак і потім на Мелітополь, оскільки ЗС РФ зміцнили оборонні рубежі на південь від Роботиного.

Російські окупанти додатково зміцнили свої оборонні рубежі в Запорізькій області. Про це заявив військовий оглядач Юліан Рьопке німецької газети Bild 7 серпня.

За його словами, у ЗС РФ повідомили, що окупантам нібито вдалося відкинути ЗСУ на 1,5 кілометра від села Роботине. Однак ця інформація може бути прикрашена.

"Нехай навіть ця конкретна інформація може бути перебільшеною, просування ЗСУ в напрямку Токмака, Пологів або навіть Мелітополя все одно не видно", — сказав Рьопке.

Він зазначив, що Роботине залишається під контролем армії країни-агресора. Експерт заявив, що ЗС РФ останніми місяцями додатково зміцнили свою лінію оборони, зокрема на південь від Роботиного.

"Це означає, що Україні буде дуже складно просуватися на Токмак і потім на Мелітополь", — зазначив Рьопке.

Військовий оглядач заявив, що контрнаступ ЗСУ триває вже понад два місяці, проте Сили оборони України просунулися лише на 5 кілометрів на стратегічно важливому напрямку в Запорізькій області.

"Швидкість і характер бойових дій не послабили російські рубежі, а, судячи із супутникових знімків, навіть істотно зміцнили основні лінії оборони між Запоріжжям і Кримом", — заявив експерт.

Нагадаємо, що 7 серпня журналісти повідомили, що Україна перемагає Росію у війні дронів, перетворивши їх на "суперзброю". На думку експертів, поки що перевагу у сфері розробки та застосування безпілотників утримує Україна, але окупанти надолужують згаяне.

Також 7 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що оператори дронів ЗСУ знищили 113 одиниць техніки ЗС РФ за тиждень. Він зазначив, що Армія дронів ЗСУ знищила 42 броньовані машини, 20 опорних пунктів, 25 танків та іншу техніку ЗС РФ.