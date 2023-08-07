Наслідки для всього світу: удари дронів по кораблях РФ "розширюють" війну ще більше, — ЗМІ

Журналісти зазначили, що Чорне море — маршрут, на який припадає більша частина експорту зерна ЗС РФ, а також від 15 до 20% поставок російської нафти.

Атаки дронів на російські кораблі в Чорному морі поставили під загрозу частину експорту РФ. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами журналістів, Чорне море — маршрут, на який припадає більша частина експорту зерна ЗС РФ, а також від 15 до 20% поставок російської нафти для світових ринків. Передбачається, що для Москви виникнуть більш значні витрати на страхування і доставку. Крім того, зростуть ризики для ринків світу.

Як розповів глава Російсько-Євразійського центру Фону Карнегі Олександр Габуєв, зараз війна в Україні перебуває на фазі ескалації, яка непередбачувана.

"Із самого початку контрнаступу Україна намагається донести до російських еліт і населення повідомлення про те, що війна може вдарити по їхній території", — сказав Габуєв.

За його словами, зараз українська сторона намагається атакувати найважливішу для РФ інфраструктуру, яка потрібна для експорту.

Як розповів головний аналітик із сирої нафти у фірмі з вивчення ринку Kpler Ltd. Віктор Катона, вартість доставки російської нафти з Новоросійська на західне узбережжя Індії може збільшитися приблизно на 50%.

Повідомляється, що Росія також є найбільшим у світі експортером пшениці, і основна частина її зерна постачається з Новоросійська. У РФ фіксується великий урожай, що робить проблеми з поставками вирішальними в плані впливу на світові ринки.

Нагадаємо, про пошкодження корабля "Оленегорский горняк" унаслідок атаки морських дронів в акваторії Новоросійського порту 4 серпня повідомив російський блогер Владислав Поздняков. Він поінформував, що затопило один із відсіків БДК. У Міноборони РФ заперечували пошкодження внаслідок атаки.

Також керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна знову здійснюватиме експорт зерна. За його словами, світ не повинен бути заручником однієї країни-терориста.