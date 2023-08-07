"Прагматичний підхід": у Раді запропонували поліпшити процес мобілізації (документ)

Новий законопроєкт передбачає, що невмотивовані служити в ЗСУ громадяни мають бути максимально залучені до роботи на підтримку і розвиток економіки.

У Верховній Раді запропонували поліпшити процес мобілізації, щоб співробітники ТЦК змогли сконцентруватися на роботі з мотивованими патріотами. Відповідний законопроєкт 7 серпня було опубліковано на сайті парламенту.

Ініціатором законопроєкту під номером 9566 є народний депутат Мазурашу Георгій Георгійович.

У пояснювальній записці йдеться про те, що захист України можуть забезпечити тільки вмотивовані громадяни, готові і фізично, і морально воювати проти російських окупантів. Ба більше, про це говорили самі військовослужбовці, бо невмотивовані мобілізовані часто деморалізують товаришів по службі, можуть порушити наказ, залишити позиції або здатися в полон.

"Водночас, спроба примусом і погрозами мобілізувати громадян на військову службу негативно позначається на економіці, призводить до непотрібного соціального напруження", — йдеться в пояснювальній записці.

Повідомляється, що люди, які з різних причин не готові йти воювати, мають бути максимально залучені в роботу на економіку, оскільки від неї залежить обороноздатність країни.

"Якщо внести запропоновані зміни, військовослужбовці зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами, а інші громадяни, без потреби тікати і ховатися від повісток, працюватимуть на економіку", — йдеться в пояснювальній записці.

Такий підхід депутати назвали прагматичним і мудрим. Метою законопроєкту названо підвищення мотивації до захисту Вітчизни та оптимізація мобілізаційної діяльності.

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