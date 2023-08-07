США схвалили відправлення першої партії танків Abrams в Україну, — CNN

Як стверджують журналісти, Вашингтон готує до відправки не тільки танки Abrams, а й боєприпаси, запчастини та паливну апаратуру до них. Перша партія очікується до осені.

Глава відділу закупівель сухопутних військ США Даг Буш 7 серпня заявив, що першу партію танків Abrams для України, було схвалено до відправлення, і танки мають прибути в Україну до початку осені, повідомляє CNN.

"З ними покінчено. Тепер вони мають потрапити в Європу, а потім в Україну разом з усім, що з ними пов'язано. Боєприпаси, запчастини, паливна апаратура, ремонтна база. Отже, ви знаєте, це не просто баки, це повний пакет, який іде з ним. Це все ще в процесі", — заявив Даг Буш.

США почали тренувати українців на танках у травні 2023 року в Німеччині. 31 танк, призначений для України, проходив ремонт і підготовку до відправлення протягом кількох місяців.

Видання зазначає, що США різко скоротили час, який зазвичай потрібен для відвантаження танків. Цього року Україна отримає старіші моделі M1-A1 замість сучасної версії танка.

Що відомо про танк, який США нададуть Україні?

Основний бойовий танк Abrams M1 розроблений компанією Chrysler Defense і випускається під брендом General Dynamics. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. Ця машина роками стоїть на озброєнні у ЗС США. Також Abrams використовують військові Єгипту, Австралії, Марокко, Польщі, Саудівської Аравії та низки держав Сходу.

Перший Abrams був побудований в 1979 році і вступив в експлуатацію в 1980 році і все ще залишається в строю, правда, вже в інших версіях, після численних модернізацій. Загалом наразі було вироблено близько 8800 танків Abrams різних модифікацій.

М1 "Абрамс" є одним із найважчих танків сучасності, його бойова маса перевищує 62 т. Водночас тут уперше використано низку новаторських рішень, включно з комп'ютерною системою управління вогнем і відокремленим від екіпажу розміщенням боєзапасу.

Abrams M1A1 FEP Фото: Мілітарний

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном, які можуть бути застосовані американськими танками Abrams.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Велика Британія вирішила надати Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2.