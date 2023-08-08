"Вчимося з Чорнобаївки": Сухопутні війська США змінюють свої командні пункти на полі бою, — ЗМІ

Завдяки значним успіхам ЗСУ в ураженні командних пунктів армії РФ, зокрема в районі Чорнобаївки, американські військові почали розробляти нові стратегії ведення воєнних операцій, щоб адаптуватися до нових загроз для командних пунктів на полі бою.

Збройні сили України протягом усієї війни демонструють великі успіхи у знищенні російських командних пунктів, внаслідок чого армія РФ постійно втрачає офіцерський корпус, що сильно впливає на подальші події на фронті. Про це йдеться у матеріалі видання Breaking Defense.

Журналісти наголошують, що аналізуючи значні втрати російських командирів, Сухопутні війська США дійшли до висновку, що нині на полі бою немає безпечних місць, щоб можна було вільно розташовувати цілі склади з боєприпасами чи особливо командні пункти. Про це свідчать бойові дії в Україні, де ЗСУ з появою HIMARS протягом декілька місяців невпинно нищили командні пункти у тилу окупантів, які мали дуже велику цінність.

"Крім далекобійного озброєння, яке будуть націлювати численні безпілотники, загрозу можуть становити зокрема й алгоритми на базі штучних інтелектів, які будуть шукати низку "ознак життя" — від руху до тепла і безпровідних сигналів, за якими також можна буде націлити високоточну зброю", — сказано в матеріалі.

У Загальновійськовому центрі Армії США у Форті Ліненворт під керівництвом генерал-лейтенанта Мілфорда Бігла вже запроваджують нові правила облаштування командних пунктів на полі бою.

"Викинути смартфони, сховатися у підвалі та використовувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб просканувати передусім власні війська і знайти ті вразливі місця, які може використати, а також за можливості перенести низку функцій за межі ураження низкою ворожих ракетних та артилерійських систем, а дані передавати через шифровані "хмари", — повідомляють журналісти.

Зазначається, що у командному центрі рекомендують розбивати великі штаби з кількістю, наприклад, у 200 осіб, на десятки менших "субвузлів", які будуть ховатися в окремих будівлях тощо і будуть комунікувати між собою по оптоволоконних кабелях, а кожні декілька годин — переміщатися на декілька сотень метрів.

"Ви завжди будете знаходитися під якимось спостереженням противника", тому поєднання обманних маневрів, "приманок" і удосконаленого командування "в моменті" будуть надважливими. "Ми визначаємо, що працює, що не працює. Ми стежимо за тим, які технології знаходяться у розробці", — наголосив генерал-лейтенант Мілфорд Бігл.

З його слів, окремою проблемою може стати "любов США до технологій", адже сьогодні командні пункти війська оснащені низкою пристроїв, які "щедро оснащені пристроями, що випромінюють радіохвилі".

За даними журналістів, таку "шкідливу звичку" американські військові отримали в Афганістані та Іраку, де вони мали розкіш розгортати величезні командні пункти.

Нагадаємо, що 29 червня, в Донецькій області українська авіація завдала удару по російському командному пункту 238-го окремого стрілецького батальйону ЗС РФ. На опублікованих кадрах з безпілотника видно, як дві керовані авіабомби JDAM-ER знищують командний пункт ЗС РФ у Верхньоторецькому. Через потужний удар від будівлі, в якій розташовувалися окупанти, нічого не залишилось.

Раніше, 18 червня, Фокус писав, що командний пункт 80-ї окремої мотострілецької бригади (арктична) російських військ було атаковано. На фото, які опубліковані у соцмережі, можна побачити дим, що піднявся над позиціями російських загарбників.