Опора Кремля: Путін озброює Росгвардію після заколоту "вагнерівців", — розвідка

У британському Міноборони вважають, що Кремль має намір зміцнити Росгвардію важким озброєнням, щоб гарантувати безпеку путінського режиму від внутрішніх загроз, як-от військовий заколот ПВК "Вагнер".

Президент РФ Володимир Путін 4 серпня поточного року підписав федеральний закон про наділення Росгвардії правом мати на озброєнні важку військову техніку, зокрема артилерію і бойові вертольоти. Цей крок дає змогу припустити, що Кремль подвоює фінансування Росгвардії як однієї з ключових організацій, що забезпечують безпеку путінського режиму. Про це 8 серпня йдеться в черговому звіті Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка повідомляє, що в сучасному вигляді Росгвардію було створено під керівництвом колишнього охоронця Путіна Віктора Золотова, і на цей момент чисельність особового складу становить близько 200 тис. осіб.

Після невдалого заколоту куратора ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в червні 2023 року, у Кремлі ухвалили рішення посилити підрозділи Росгвардії важким озброєнням — артилерією, танками та бойовими вертольотами. У британському Міноборони вважають, що рішення було зумовлене бажанням підвищити безпеку через внутрішні загрози, подібні до заколоту Пригожина і його найманців.

"Не дивлячись на заяви Золотова про те, що під час заколоту його сили діяли "відмінно", немає жодних доказів того, що Росгвардія вжила будь-яких ефективних дій проти Вагнера — саме тієї загрози внутрішній безпеці, для придушення якої її створили", — ідеться у звіті.

Раніше повідомлялося, у Росії викрили велику корупційну схему на суму 227 мільйонів рублів. Як розповів голова комітету Держдуми РФ з питань інформаційної політики Олександр Хінштейн, Росгвардія закупила системи мобільних комплексів розмінування "Аракс" за завищеною ціною, через що збиток бюджету становив 227 млн рублів.