"Тільки перший етап": у ЗСУ розкрили подробиці прориву фронту на південному напрямку (відео)

За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, перед Силами оборони зараз стоїть завдання закріпитися і забезпечити свою безпеку на ділянках, які відбили у ЗС РФ.

На південному напрямку Збройні сили просуваються вперед, однак новини про це повідомляють дозовано з метою безпеки. Про це 8 серпня розповіла голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Прорив — це тільки перший етап, коли проривається оборона. Після цього необхідно закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив", — зазначила Гуменюк.

Гуменюк наголосила, що це складна і трудомістка робота, яка вимагає постійних зусиль з боку ЗСУ. Однак просування на фронті відбувається постійно.

"Просування йде, просто повідомляємо про нього дозовано для того, щоб зберегти життя наших захисників", — резюмувала Гуменюк.

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Прорив оборони на південному напрямку

7 серпня екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий повідомив, що ЗСУ вже тривалий час проводять контрнаступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках, а на трьох ділянках вони вийшли на другу лінію оборони ЗС РФ.

Раніше, 4 серпня, стало відомо, що Сили оборони прорвали першу лінію оборони росіян на південному напрямку і наполегливо просуваються вперед.

Днем раніше, 3 серпня, західна преса повідомляла, що Україна провела активний контрнаступ у Запорізькій області. Українські війська просунулися на кілька кілометрів уперед і завдали відчутної шкоди ЗС РФ.