Як звʼязківці організовують керування військами на фронті (відео)

Українські звʼязківці зазначають, що швидкості їхньої роботи залежить успішність виконання завдань. Тому вони постійно тренуються в розгортанні та згортанні підрозділу.

Сьогодні, 8 серпня в Україні відзначають День військ звʼязку та кібербезпеки. Видання АрміяInform показало, як відбувається організація звʼязку на фронті.

В умовах повномасштабної війни обстановка на полі бою може змінюватись дуже швидко, тому звʼязок між підрозділами — надзвичайно важливий для успішного виконання завдань.

В репортажі показали, як працює зв'язок в одній з артилерійських бригад Військово-морських сил. Механік радіорелейної станції Денис каже, що армія без звʼязку — це не армія, тому їхні завдання — це забезпечити звʼязок, підтримувати його справність, а також маскувати техніку від ураження ворога.

Рухомий пункт управління організовує роботу артилерії з іншими підрозділами. Він має радіо- та супутниковий звʼязок або ж транкінговий та радіорелейний. Російські засоби радіоелектронної боротьби намагаються заглушити роботу звʼязківців, але стверджується, що українські військові навчились її обходити.

"Найважче ворогові заглушити Starlink, тому тут вони на вагу золота. Наша апаратна виконує завдання з лютого 2022 року, тому екіпаж у нас досвідчений", — каже начальник радіостанції Максим.

Окремо військові постійно відпрацьовують швидке розгортання та маскування, щоб швидко виїхати на рубіж й організувати звʼязок. Два члени екіпажу займаються звʼязком, а інші два — маскуванням машини.

Нагадаємо, 7 серпня бійці 3 штурмової бригади знищили російський міномет під Бахмутом.

Також боєць ТрО Єгор Фірсов заявив. що на деяких напрямках у ЗСУ більше озброєння, ніж в ЗС РФ.