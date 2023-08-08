"Повинні бути вдячні": вступ України до НАТО гарантує безпеку РФ, — Зеленський

За словами президента, багато країн Північноатлантичного Альянсу хотіли б, щоб українські війська були розміщені на їхній території, оскільки це посилить їхню безпеку.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю латиноамериканській пресі, у якому розповів про війну в Україні та перспективи вступу країни в НАТО. Відео конференції 8 серпня опублікувала пресслужба Офісу президента України.

Президент підкреслив, що наративи про те, що в Україні НАТО нібито воює Росія, поширює Кремль для того, щоб виправдати перед суспільством колосальні втрати.

"І щоб хоч якось заспокоїти своє суспільство і якось виправдати їхні непереможні щоденні потуги на полі бою, вони вигадали собі образ цього звіра", — зазначив Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістки з Мексики про гіпотетичне розміщення військових баз Росії в її країні, президент наголосив, що в Україні НАТО потрібне не для розміщення баз у країні, а для безпеки в регіоні.

"Нам не потрібні жодні бази. Я впевнений, що такі члени НАТО, як балтійські країни, були б дуже раді, якби потужні українські воїни були розміщені на їхній території й охороняли б їхній кордон. Після цієї війни, у мирний час. Усі розуміють, що в нас сильна армія і дуже багато військових. У нас немає жодних баз ні США, ні інших партнерів", — зазначив Зеленський.

Також він додав, що там, де НАТО, там немає війни: "Ми до цього саме так ставимося. Країни вступали в НАТО через те, що бояться, що Радянський Союз ногами, руками і спокусою Путіна повернеться назад".

Глава держави зазначив, що НАТО для України — це не наступальна місія, оскільки Україна не планує наступати далі своїх територій.

"Росія має бути вдячною, якщо Україна буде в НАТО. Саме так, тому що це безпека для Росії, що Україна ніколи в майбутньому не перейде на їхню територію. Чому? Тому що країни НАТО не приходять на території інших держав", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський, Україна не знижує темпів свого прагнення до вступу в НАТО. Київ має чіткий план щодо запуску роботи Ради Україна-НАТО на всіх рівнях

23 липня видання Newsweek повідомило, що США і Німеччина спільними зусиллями не пустили Україну в НАТО на Саміті у Вільнюсі.