"Найважчий етап війни": Захід отримав "тверезі" оцінки щодо контрнаступу ЗСУ, – CNN

Західні партнери, як стверджують журналісти, зрозуміли виклики, які стоять перед українською армією. Тому деякі з них налаштовані песимістично, а інші ж навпаки — зберігають оптимізм.

Після кількох тижнів українського наступу західні партнери почали отримувати "тверезу" оцінки щодо стану справ на фронті. Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників США та Заходу.

За словами одного з дипломатів, наступні тижні покажуть, чи є шанс досягти певного прогресу на полі бою, який би зміг змінити баланс на полі бою. На його думку, шанси "дуже малоймовірні". Також конгресмен Майк Квіглі, демократ від штату Іллінойс каже, що на війні настав найважчий період. Він був в Європі, де провів зустріч з офіцерами армії США, які тренували українські сили на бронетехніці.

Основні труднощі для ЗСУ полягають в багатошарових оборонних укріпленнях РФ на півдні, які складаються із тисяч мін й кілометрів окопів. Українські сили були змушені змінити тактику, щоб зменшити втрати.

"Навіть якщо вони продовжуватимуть боротьбу протягом наступних кількох тижнів, якщо вони не зможуть зробити більше проривів протягом останніх семи-восьми тижнів, яка ймовірність того, що вони раптом, з більш вичерпаними силами, зроблять їх? Умови дуже важкі", — сказав високопоставлений дипломат.

Інший чиновник з США каже, що вони розуміють, що українські сили просуваються дуже складно й повільніше, ніж будь-кому хотілося б, але вони вірять в те, що Україна ще має час для маневру та наступу, щоб просуватись вперед.

"Наші воїни роблять все можливе. Противник веде активні штурмові дії на низці напрямків, але не досягає успіху. Важкі бої тривають, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для наступу. Ініціатива на нашому боці", — заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з командувачем Обʼєднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі.

Через різні очікування українського наступу деякі офіційні особи побоюються, що українці та країни Заходу можуть звинувачувати один в одного, які вже майже два роки війні залишають одностайними.

Нагадаємо, 8 серпня командир підрозділу TERRA Микола Волохов заявив, що ЗСУ звільнять Кліщіївку, армія намагається зберігати життя бійців.

Також 8 серпня в ЗСУ заявили, що окупанти почали перекидати резерви з другої лінії оборони на першу.