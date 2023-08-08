Невдача за невдачею: у РФ немає засобів ППО для перехоплення ракет Storm Shadow і Scalp, — Bild

За словами журналістів, для запуску західних далекобійних ракет Україна переобладнала 10 радянських тактичних фронтових бомбардувальників Су-24. Їх переміщують з однієї секретної бази на іншу приблизно кожні 24 години.

У Росії немає можливості перехоплювати ракети Storm Shadow і Scalp, які запускають літаки ЗСУ. Про це пише видання Bild.

За словами журналістів, для запуску західних далекобійних ракет Україна переобладнала 10 радянських тактичних фронтових бомбардувальників Су-24. Вони злітають із секретних авіабаз, які Росія намагається атакувати, але весь час зазнає невдачі.

Ба більше, як повідомляється, ВПС України переміщують Су-24 із західними ракетами з однієї бази на іншу приблизно кожні 24 години.

"Росія запускає 90% своїх крилатих і балістичних ракет по базі, де розміщуються ці літаки. І все ж Росія знову і знову зазнає невдачі", — сказав військовий експерт Томас Тейнер

Видання пише, що українцям довелося відновити всі аеродроми часів СРСР, а в деяких місцях навіть переобладнати автомобільні дороги на злітно-посадкові смуги. Щоб захищати такі аеродроми, ЗСУ використовують системи ППО Patriot і Iris-T.

Нагадаємо, що в РФ похвалилися модернізацією винищувача Су-57. Новий комплекс бортового зв'язку нібито забезпечує підвищений захист від перешкод і спроб прослуховування, а також має збільшену дальність стійкого зв'язку.

Також повідомлялося, що український військовий придумав, як посилити морські дрони ЗСУ. Так, радіус дії морських дронів у 700 кілометрів — чудовий показник, але Україні все ще загрожують запуски ракет з військових кораблів і підводних човнів окупантів.