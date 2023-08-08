Підбитий корабель "Оленегорский горняк" відбуксирували від причалу в Новоросійську, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, щоб відремонтувати десантний корабель Чорноморського флоту РФ, може знадобитися близько 5 років.

Російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк", який був підбитий дроном, відбуксирували від причалу в Новоросійську. Про це повідомило видання"Радіо Свобода".

За словами журналістів, нові супутникові знімки сервісу Planet.com показують, що "Оленегорский горняк" на момент 7 серпня 13:46 перебував у гавані Новоросійська в супроводі 2 буксирів.

Оленегорский горняк 7 серпня Фото: Радіо Свобода

Повідомляють, що раніше корабель стояв біля причалу під номером 8.

Також увечері 7 серпня аналітик InformNapalm припустив, що "Оленегорский горняк" перемістили в плавучий док в іншій частині порту.

Оленегорский горняк 7 серпня Фото: InformNapalm

Журналісти припустили, що плавучий док, можливо, потрібен для ремонту корабля. За іншою версією, необхідний саме сухий док.

Однак, як повідомляють, навіть якщо в плавучому доці ремонтуватимуть "Оленегорский горняк", термін ремонтних робіт займе приблизно близько 5 років за аналогією з десантним кораблем "Ямал".

"Наприкінці 2017 року "Ямал" зазнав ушкоджень після зіткнення з іноземним суховантажем в Егейському морі та майже одразу став на ремонт в анексованому Севастополі. Роботи на кораблі було завершено лише до березня 2023 року", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, що 6 серпня вже повідомлялося, що Росія намагається відремонтувати корабель. Супутниковий знімок свідчить про те, що пошкоджений БДК оточила техніка для ремонту. Раніше по ньому завдав удару морський дрон.

Також зазначимо, що 7 серпня сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, який заявив, що підбитий "Оленегорский горняк" не повернеться до Північного флоту РФ. За його словами, росіяни перекинули корабель в акваторію Чорного моря для проведення десантних операцій на захоплених територіях. Після удару по БДК у Новоросійську він там і залишиться.