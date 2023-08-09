Зробили тактичний сюрприз: ЗСУ на катерах висадилися на Лівому березі на Херсонщині, — ISW

ЗСУ висадили до 7 катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів.

ЗСУ здійснили рейд через річку Дніпро та висадилися на Лівому березі Херсонської області, прорвавши оборону росіян. Там йшли бої. Про це повідомили у звіті американського Інституту вивчення війни у звіті за 8 серпня.

Зазначається, що 8 серпня кілька військових блогерів РФ повідомили, що ЗСУ висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів.

Окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії відбив українські катери, а ЗСУ поблизу Козачих Лагерів немає. Втім, більшість відомих російських військових блогерів стверджували, що ЗСУ зробили тактичний сюрприз і висадилися на східному березі до початку стрілецьких боїв,.

"Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути паніки в російському інформаційному просторі. Гарячі точки в доступних даних NASA Fire Information for Resource Management System за останні 24 години в цьому районі підтверджують, що там точилися значні бойові дії, яким, ймовірно, передував або супроводжувався артилерійський вогонь", — зазначили аналітики Інституту.

Ілюстративна карта ISW

В звіті зазначається, що до кінця дня багато російських джерел оновили свої заяви, повідомивши, що ЗС РФ вдалося зберегти контроль над Козачими Лагерями, відкинувши ЗСУ до берегової лінії.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали перекидати на Запорізькій напрямок підрозділи з Херсонщини. Таке рішення російського командування викликало нерозуміння в окремих Z-пабліках.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ дійшли до другої лінії оборони окупантів на Запоріжжі і вийшли на ворожі позиції поблизу Роботиного, Оріхова та Старомайорського.