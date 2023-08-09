Бачить людину з 10 км: прикордонники знищили комплекс спостереження "Муром-М" РФ (відео)

Бійці бригади "Сталевий кордон" використали FPV-дрон на Харківському напрямку, щоб знищити комплекс відео-тепловізійного спостереження.

Прикордонники підрозділу "Сталевий кордон" знищили ворожий комплекс спостереження "Муорм-М". Про це 9 серпня повідомили у пресслужбі підрозділу у Facebook.

"Під час проведення повітряної розвідки на Харківському напрямку прикордонниками 15 мобільного прикордонного загону було виявлено російський комплекс відеотепловізійного спостереження", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що влучним попаданням оператор дрона-камікадзе зміг знищити комплекс. Така система дає змогу вести візуальне спостереження на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км і людей за 4 км. Система обладнана оптичною камерою з дуже потужним "зумом".

Також опубліковано відео знищення "Мурома-М".

Також повідомлялося, що FPV-дрон воював із російською РЕБ і знищив БМП окупантів. Дрон потрапив під вплив "глушилки" ЗС РФ, після чого почав збиватися з маршруту і знижувати висоту, але оператор зміг довести його до мети.

Крім того, нагадаємо, що в Міноборони підтвердили, що ЗС РФ хочуть прорвати оборону ЗСУ і вийти на Куп'янськ. За словами заступника міністра Анни Маляр, останнім часом противник намагається штурмувати українські позиції, щоб закріпитися на нових позиціях, але ці спроби безуспішні.