Є одна вагома причина: чому Україна хоче німецькі далекобійні ракети Taurus, – Forbes

Німецький аналог Storm Shadow має кращий двигун та більший радіус дії, тому Повітряні сили будуть ще у більшій безпеці, коли запускатимуть їх по ворожих цілях.

Останніми тижнями в західних ЗМІ лунає інформація, що Німеччина готова, або навпаки неготова передати Україні крилаті ракети Taurus. Forbes повідомив, чому вони так потрібні Повітряним силам.

В Україні є лише один бомбардувальний полк — це 7-ма бригада тактичної авіації з радянськими бомбардувальниками Су-24. Саме їх переобладнали для застосування Storm Shadow/SCALP. Попри всі намагання РФ знищити літаки, Су-24 продовжують громити російські бази, склади та командні пункти.

Німецькі ракети Taurus подібні до Storm Shadow, але мають декілька переваг, які ще більше ускладнять життя для РФ. Україна зможе зробити пуски ракет з літаків ще безпечнішими для екіпажів. У виданні пишуть, що Taurus буде летіти ще далі, а це означає, що запускати їх можна буде з більш безпечної відстані. Західні ракети вже значно зменшили кількість втрат бомбардувальників до фактично нуля.

Taurus матиме дальність польоту приблизно 337 км (210 миль) — і це майже на третину далі, ніж у Storm Shadow та SCALP. Варто додати, що у світі існує обмеження у радіусі дії ракет, які постачають іншим країнам на рівні 300 км. Ймовірно, Storm Shadow/SCALP теж мають таке обмеження. Без експортних обмежень дальність трьох ракет перевищує 500 км.

Таким чином Повітряні сили, ймовірно, зможуть завдавати ударів по півдню окупованого Криму, куди британо-французькі можуть не діставати без ризику для екіпажів.

Також Taurus має турбовентиляторний двигун, а не турбореактивний. У турбореактивному двигуні повітря потрапляє всередину, де згорає, а потім виходить з нього. У турбовентиляторному — більш сучасному типі двигуна — є вентилятор у передній частині, який продуває повітря через серцевину двигуна, роблячи його ефективнішим для даної ваги та потужності. Ймовірно, саме це дає більший радіус дії.

Тому у випадку постачання німецьких ракет, російським командирам буде ще страшніше, вважать журналісти.

Нагадаємо, 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що Німеччина готова передати Україні ракети Taurus.

3 серпня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україні не передали ракети Taurus, оскільки вони мають "особливу далекобійність".