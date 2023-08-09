Через "загрози НАТО": Шойгу заявив про плани посилити війська РФ на західних кордонах

Міністр оборони РФ упевнений, що "колективний Захід" загрожує безпеці його країни, розміщуючи в безпосередній близькості до російських і білоруських кордонів сотні тисяч військовослужбовців і десятки тисяч одиниць військової техніки.

Росія планує нарощувати війська на своїх західних кордонах через нібито загрозу з боку країн НАТО. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії російського військового відомства.

"Колективний Захід веде проти Росії опосередковану війну, надаючи безпрецедентну підтримку маріонетковому київському режиму", — заявив російський міністр, перерахувавши військову допомогу, яку західні партнери України надають з початку повномасштабного вторгнення РФ.

За словами Шойгу, у безпосередній близькості від кордонів Росії та Білорусі перебувають близько 360 тисяч військовослужбовців, вісім тисяч одиниць бронетехніки, шість тисяч артилерійських систем, 650 літаків і вертольотів, розміщених у східноєвропейських країнах НАТО. Чисельність "формувань позарегіональних держав Північноатлантичного блоку" зросла у 2,5 раза з лютого минулого року, перевищивши 30 тисяч осіб. А тому Москва повинна дати відповідь на загрозу з боку НАТО.

"Крім того, є плани щодо створення на регулярній основі, так званого польсько-українського з'єднання нібито для забезпечення безпеки Західної України, а по суті — для подальшої окупації цієї території", — стверджує Шойгу.

За словами міністра оборони РФ, на території Фінляндії НАТО може розмістити ударне озброєння, що також розцінюється як загроза для Росії.

"На фінській території ймовірне розміщення додаткових військових контингентів і ударних озброєнь НАТО, здатних на значну глибину вражати критично важливі об'єкти на північному заході Росії", — зазначив Шойгу.

Нагадаємо, у липні міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Північну Корею з нагоди 70-ї річниці закінчення Корейської війни, яку в КНДР відзначають як "День Перемоги". Під час візиту глава держави Кім Чен Ин показав міністру РФ заборонені ООН балістичні ракети. А Шойгу назвав армію КНДР найсильнішою у світі.

Також у серпні росЗМІ повідомляли, що міністр оборони Російської Федерації відвідав передовий пункт управління угруповання військ "Центр" у зоні бойових дій в Україні, де йому продемонстрували шведську бойову машину піхоти CV-90, нібито захоплену російськими військовими.