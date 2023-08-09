25 літаків та 5 бойових кораблів: Китай продовжує оточувати Тайвань військами

Китайські кораблі були у патрулюванні в режимі боєготовності. Вони діяли разом з бойовою авіацією.

Китайська Народно-визвольна армія увійшла в зону розпізнавання Тайваньського ППО у складі 25 літаків. Також на воді було 5 кораблів у стані боєготовності. Про це повідомляє Reuters.

Літаки Військово-повітряних сил супроводжували 5 китайських бойових кораблів, які патрулювали територію поблизу Тайваню. Китай вважає Тайбей своєю територією, тому острів вже кілька років зіштовхується з тим, що літаки та кораблі заходять в зону розпізнавання ППО, або навіть оточують територію на воді.

Міноборони Тайваню повідомило, що близько 9 ранку або 3 ночі по Києву було виявлено 25 китайських літаків. У складі були бомбардувальники Н-6, БПЛА та винищувачі J-10 та J-16. 10 з них перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка раніше була неофіційним барʼєром між двома сторонами.

Бойова авіація діяла разом з кораблями, які брали участь у патрулюванні в бойовій готовності. У відповідь на дії КНР, Тайбей здійняв у повітря власні літаки та відправив у море кораблі. ППО є великою територією, яку Тайвань контролює та патрулює, щоб дати своїм силам більше часу для реагування на загрози, а китайські літаки не входили в територіальний повітряний простір Тайваню.

Нагадаємо, 9 серпня ЗМІ писали. що американські БПЛА Valkyrie з ШІ допоможуть США перемогти Китай у битві за Тайвань.

3 серпня повідомлялось, що Тайвань має намір модернізувати літаки Mirage-2000 поки очікують на F-16.