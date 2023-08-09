Дрони Valkyrie з ШІ допоможуть США перемогти Китай у битві за Тайвань, — Asia Times

Експерти стверджують, що це новий підхід до застосування безпілотників, який може бути використаний у протистоянні з Китаєм через Тайвань.

Related video

Військово-повітряні сили США випробували вдосконалений автономний безпілотник XQ-58A Valkyrie, яким повністю керував штучний інтелект, повідомляє Asia Times. Експерти видання зазначають, що ця технологія на основі ШІ демонструє, як США можуть вести повітряну війну з Китаєм через Тайвань або вести свої майбутні бойові операції в інших частинах світу.

У січні Asia Times зазначала, що поява таких вірних безпілотників, як XQ-58A Valkyrie, відображає потребу в масових і витратних літальних апаратах для використання в потенційному конфлікті з Китаєм. Реальні випробування, що відбулися в липні, можуть прискорити розробку роїв безпілотників, які можуть виявитися вирішальними в тайванському конфлікті.

Тест XQ-58A Valkyrie тривав три години та був частиною багаторівневого підходу до навчання ШІ в різних комп'ютерних симуляціях, перш ніж нейромережі дозволили керувати реальним безпілотником. Дослідницька лабораторія ВПС США розробила алгоритми, використані для тесту, які є частиною програми Collaborative Combat Aircraft (CCA), найважливішим компонентом так званої ініціативи модернізації Next Generation Air Dominance (NGAD).

Хоча ВПС США не надали подробиць про конкретні завдання, пов'язані з випробуванням, вони наголосили, що в циклі використання високотехнологічних автономних дронів буде задіяний оператор. Військові визнають, що ШІ не може і не буде діяти без контролю людини. Адже якщо дрон вийде з ладу або його перехопить під своє управління противник саме оператор зможе активувати функцію самознищення безпілотника.

XQ-58A Valkyrie у групі з винищувачами F-16 ВПС США Фото: Facebook

Експерти видання одним із завдань таких безпілотників бачать застосування їх у складі рою дронів. Рой дронів може затопити ворожі радарні приціли кількома дронами-камікадзе, змушуючи ворога витрачати обмежену кількість ракет і боєприпасів і розкривати свої позиції для звичайних винищувачів під керуванням пілотів.

Одноразові дрони дають чисельну перевагу своїм військам, діючи як масові приманки, що доповнюють пілотовані літаки. Вони також можуть збільшити дальність дії зброї, призначаючи цілі за допомогою бортових цілевказівників, тоді як пілотований літак залишається поза досяжністю засобів протиповітряної оборони противника, зберігаючи при цьому електронне мовчання.

Раніше Фокус повідомляв, що програма США зі створення БПЛА під управлінням штучного інтелекту має на меті зробити роботу дронів у кооперації з пілотованими літаками. Для першого польоту в симуляторах провели мільйони годин, щоб відпрацювати реальний політ під час наземних випробувань. У США вважають, що в майбутніх бойових діях критичну роль відіграватиме саме штучний інтелект, бо він зможе надати більшу швидкість дій і розуміти оперативну картину.

Тим часом Китай показав новітню станцію РЕБ, яка може "глушити найскладніші системи ворога". Військові інженери КНР створили цю систему мобільною — її можна встановити на вантажівку і висунути на лінію фронту.

Також Китай активно нарощує десантні можливості для висадки на Тайвань. За оцінками аналітиків, у першій хвилі НВАК можуть висадити до 50 тисяч бійців, а в другій — ще 100 тисяч.