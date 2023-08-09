Сили оборони Півдня показали відео бойового злагодження моряків

Регулярні тренування дають змогу вдосконалити набуті навички та вміння для підвищення особистої майстерності кожного, щоб протистояти ворогу.

Екіпажі моряків-прикордонників проводять бойове злагодження, щоб протистояти російським окупантам. У Telegram каналі Сили оборони Півдня опублікували відео відповідної роботи.

У повідомленні йдеться про те, що стрільба з кораблі це завжди доволі специфічне завдання. Вона має певні особливості. До того ж погодні умови в морі завжди бувають різними, тому регулярні тренування дають змогу вдосконалити набуті навички та вміння для підвищення особистої майстерності кожного.

За керівництва досвідчених наставників така практика дає добрий результат. Переважна більшість моряків-прикордонників вміють застосовувати зброю миттєво.

"Бійці влучають у ціль з першого пострілу навіть за хитавиці", – йдеться у дописі.

Навчання під час війни з РФ

58 бригада показала, як ефективно проходить бойове злагодження. До тренувань були залучені різні види бронетехніки. Спільні навчання допоможуть українським захисникам під час штурмів позицій російських загарбників.

Міноборони Великої Британії показало процес тренувань українських артилеристів на 155-мм САУ АС90. Наприкінці липня завершився етап тренувань другої групи українських артилеристів, але британський уряд й надалі виконує зобов'язання щодо підтримки України.

Бійці бригади "Червона калина" провели навчання у серпні. Учасники навчань вдосконалювали навички з аеророзвідки, орієнтування на місцевості й відповідного прокладання маршрутів, комунікації між різними з'єднаннями.

Нагадаємо, 4 липня керівник МЗС Дмитро Кулеба висловився стосовно термінів початку навчань на F-16. Дипломат зазначив, що Україна працює з усіма причетними сторонами і з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально прискорити процес початку навчання льотчиків на винищувачах F-16.