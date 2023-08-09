"ЗМІ ввели в оману": українці несерйозно сприймають ЗС РФ, — боєць 3-ї ОШБр (відео)

За словами військовослужбовця Віктора Розового, є багато моментів, які неправдиво висвітлюють у ЗМІ, через що багато українців недооцінюють можливості російської армії.

Українці неадекватно і несерйозно сприймають російських окупантів та їхні можливості. Про це заявив комік, який зараз служить у складі Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), Віктор Розовий в ефірі програми "Двіж" на YouTube.

Розовий зазначив, що є багато моментів, які недостовірно висвітлюють у ЗМІ. За його словами, ЗС РФ мають на озброєнні сучасні БПЛА та безліч іншої зброї, а більшість мирного населення не розуміє серйозності цього факту.

"У них є "Краснополі" [кориговані артилерійські боєприпаси, — ред.], "Ланцети", коптери, які це все коригують, є ZALA, є "Орлан-10". Я людям про це все розповідав. Знаєте що вони мені сказали? — Вони д*біли, вони цим не вміють користуватися", — поділився Розовий.

Боєць 3 ОШБр заявив, що "знімає капелюха" перед українськими засобами масової інформації, які, за його словами, змогли "просто ввести в оману" громадян.

Хто такий Віктор Рожевий

Український комік. Учасник проєкту "Ігри приколів". Наприкінці лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії, 34-річний Віктор записався добровольцем до полку ССО "Азов".

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ЗС РФ готують прорив оборони ЗСУ на Куп'янському напрямку. За його словами, противник створив на цій ділянці фронту для наступу угруповання у складі 8 штурмових загонів "Шторм -Z". Тут тривають інтенсивні бойові дії.

Також повідомлялося, що дітей з Донецької області окупанти вивезли на військові збори в РФ. Так, українських підлітків вивезли на військово-патріотичні збори в РФ, які будуть проходити з 1 по 18 серпня. Дітям влаштували екскурсії історичними місцями "російської слави", повідомили журналісти.