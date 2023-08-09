"Воювати треба людям": у ЗСУ пояснили, скільки українців ще призвуть до армії (відео)

За словами капітана Валерія Прозапаса, Україна не пройде війну тим складом армії, яким розпочала. Тому переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через ЗСУ.

Капітан Збройних сил України Валерій Прозапас заявив, що Україні потрібен "нормальний" мобілізаційний план. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Нам потрібен нормальний мобілізаційний план. Ми не можемо пройти весь шлях тим складом армії, яким розпочалася війна. Людям потрібно доносити, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні сили", — сказав Валерій Прозапас.

Він зазначив, що українці повинні знати правду, попри сучасну техніку та сучасне озброєння, потрібні ті, хто буде воювати. З його слів, нині розпочалася ресурсна війна, тому на "військові рейки" потрібно переходити не лише українським бійцям, але й відповідним державним службам, суспільству та економіці. Також Україні потрібен національний ресурс, зокрема фінансовий та промисловий.

Зі слів Прозапаса, необхідно ставити на потік виробництво власних снарядів і вогневих засобів та закуповувати дрони. Тоді як інформаційно потрібно також внести деякі зміни.

"Серіали про уклоністів, якийсь незрозумілий "гумористичний контрнаступ" — це ненормально, треба починати дорослішати. Нас очікує ще не один місяць важкого, виснажливого протистояння", — наголосив Валерій Прозапас.

Капітан додав, що кожна гривня економить кров українського бійця, а кожна брехня, що несеться з вуст експертів та телеканалів призводить до смерті військового.

Нагадаємо, 8 серпня Фокус розповів, кого можуть призвати на службу цієї осені. Черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів і транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації визначає Генеральний штаб України згідно з указом Володимира Зеленського "Про загальну мобілізацію".

У серпні декілька категорій військовозобов'язаних чоловіків, які можуть отримати бронь від мобілізації. Від мобілізації можуть бути заброньовані працівники підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. До них входять ті підприємства, які відповідають щонайменше двом (для деяких категорій підприємств) або трьом критеріям з семи.