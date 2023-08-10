Росія атакувала Рівненську область ударними Shahed: зруйновано нафтобазу, — ОВА (відео)

Для ліквідації наслідків атаки залучено 45 рятувальників, 14 одиниць техніки та пожежний потяг. Влада не планує проводити евакуацію населення, оскільки хімічний та радіаційний фон в нормі.

Вночі Рівненська область постраждала від масованої атаки ворожих БПЛА. У Дубенському району регіону зруйнований об’єкт інфраструктури — нафтобаза. Про це у соцмережах 10 серпня повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Залучений пожежний потяг", — розповів він.

Керівник ОВА зазначив, що також на місці пожежі знаходяться слідчі комісії на чолі з начальниками відповідних силових структур області. Він завірив, що внаслідок ворожого удару та подальшої пожежі ніхто не постраждав.

"Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", — підкреслив Коваль.

Нагадаємо, 9 серпня ЗС РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки загинули цивільні люди. Повідомлялося, що російські війська зруйнували храм та торговельні точки. Президент Володимир Зеленський наголосив, що РФ відповість за цей злочин.

Пізніше стало відомо, що медикам вдалося реанімувати поранену особу, яку вже порахували як загиблу. У МВС проінформували, що внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули двоє людей, постраждали — семеро.

Також 9 серпня ЗС РФ з артилерії обстріляли Миколаївку в Донецькій області. Внаслідок атаки отримали поранення троє селян віком 53-57 років. Усі вони були госпіталізовані.