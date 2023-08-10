Мобілізація в Україні: до ЗСУ можуть забрати ще сотні тисяч людей, — Чмут (відео)

За словами голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, Україна є великою країною, а тому їй не підходить маленька армія.

В Україні доведеться мобілізувати ще сотні тисяч людей. Про це заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю"РБК-Україна".

За його словами, військовослужбовці, які перебувають в окопах уже рік або навіть більше, мають відновитися. А їх доведеться кимось замінити. Тому доведеться мобілізувати ще більше людей.

"Люди, які рік-півтора року в окопах на передовій, фізіологічно потребують відновлення. А щоб це зробити, їх потрібно в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, яких доведеться мобілізувати", — сказав Чмут.

За його словами, Україна безповоротно або через поранення втратила велику кількість людей, які були підготовлені, мотивовані та мали за плечима бойовий досвід. Місця цих бійців займають менш підготовлені військовослужбовці, які взяли до рук зброю не так давно.

"Україна — велика країна і буде великою країною, і нам не підходить маленька армія. Математично не можна поставити одного солдата на 5 км території", — зазначив Чмут.

Він також заявив, що змінитися ситуація може тільки в тому разі, якщо в Росії станеться щось непередбачуване. Наприклад, помре глава Кремля Володимир Путін. Або ж Україна якимось чином отримає ядерну зброю.

"Якщо все буде йти таким чином як зараз... Уже півтора року, може, ще півтора року, це вже буде три. А до цього було вісім. Ось три по три — можемо так перейти в уповільнену війну на десятиліття", — зазначив Чмут.

Раніше повідомлялося, які існують хвилі призову і кого з українців можуть забрати в армію. Так, загалом є чотири хвилі мобілізації і під час дії кожної повістки мають видаватися лише певній категорії громадян. Під час четвертої — призиваються абсолютно всі чоловіки.

Також нагадаємо, що в Мінцифри придумали, як посилити війська України. Безпілотники стали ефективнішими за артилерію на полі бою, тому потрібно збільшити їхнє виробництво й організувати операторів, вважає віцепрем'єр Михайло Федоров.