Москва лякає ударами Х-50: чим небезпечні новітні ракети РФ і яка їхня бойова готовність (фото)

Українські експерти зазначали, що проєкт Х-50 у минулому вважався недоцільним для Росії. Однак тепер російські джерела заявляють, що цей вид ракет може стати мало не головною відповіддю на західні Storm Shadow або Scalp-EG.

На початку серпня російські ЗМІ почали розганяти інформацію про те, що авіація РФ нібито почала завдавати по Україні ударів новітніми ракетами класу "повітря-земля" Х-50. Але 9 серпня російське видання "Военное обозрение" опублікувало матеріал про ці ракети, де зазначено, що ні російські, ні українські офіційні джерела не підтверджували використання ПКС РФ цього озброєння. Про те, наскільки достовірними можуть бути відомості про бойове застосування Х-50 в Україні та яка боєготовність цих ракет з 'ясовували експерти Bulgarian Military.

У матеріалі йдеться про те, що попри наявність великої кількості потужних крилатих ракет, арсенал РФ має свої обмеження, особливо в умовах триваючої війни в Україні. З огляду на можливості українських засобів ППО, такі важкі ракети, як Х-101 і Х-55 не можуть застосовуватися з великою ефективністю, а 3М14 "Калибр" не мають достатньої скритності, щоб обходити повітряну оборону України. Ще є ракети П-800 "Оникс" і 9К720 "Искандер", але вони мають астрономічну вартість, що обмежує їх застосування.

Ракета під індексом "Виріб 720", яка може бути варіантом Х-50

Крім того, для запуску Х-101 і Х-55 потрібні великі бомбардувальники Ту-22М3, Ту-95МС або Ту-160. Теплові сигнатури від двигунів цих літаків можуть бути виявлені американськими супутниками SBIRS відразу після зльоту, що дає час попередження українським ППО від 1 до 2 годин, зазначають експерти.

Тому розв'язати ці проблеми покликана новітня російська розробка — ракета Х-50.

Бойова готовність Х-50

Ще у квітні поточного року в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія "планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу для Кремля восени активізувати ракетні удари" по території України. Про ці ракети також говорив спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, який заявив, що проєкт Х-50 не є чимось новим, і в минулому його вважали недоцільним для Росії через наявність досконалішої ракети — Х-101.

Тим часом заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов все ж таки пролив світло на наміри Росії і заявив, що РФ планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50 до осені цього року. Він також попередив, що в перспективі може бути створено запас цих ракет, які згодом будуть спрямовані проти українських цілей.

Характеристики Х-50

Якщо вірити російським джерелам, то Х-50 (або Х-СД) є такою собі відповіддю на західні ракети Storm Shadow або Scalp-EG, які ЗСУ вже успішно застосовують.

Ракета від КБ "Радуга" має довжину близько 6 метрів і масу близько 1600 кг. Вона оснащена турбовентиляторним двигуном ОМКБ "Изделие" 37-04, завдяки якому дальність польоту становить 1500 км, а максимальна швидкість сягає 950 км/год.

Х-50 має приплюснутий поперечний переріз і грановані боковини. Така форма відповідає двом вимогам: низька радіолокаційна помітність і ефективне використання об'єму бойового відсіку важкого бомбардувальника під час встановлення ракети на шестизарядну обертову пускову установку.

Схематичне зображення ракети Х-50

Розробники стверджують, що ракета має композитний планер для зниження радіолокаційної помітності, а для навігації та розпізнавання цілей використовується електрооптична цифрова кореляційна система "Отблеск", яку можна порівняти з американською DSMAC.

Незважаючи на те, що Х-50 приблизно на 1,5 м коротший і приблизно на 800 кг легший за Х-101, обидві ракети несуть боєголовку масою 400-450 кг. Однак через менші розміри Х-50 має менший запас палива, що призводить до зменшення дальності польоту. Якщо розрахункова дальність Х-101 становить 5500 км, то Х-55 — лише 1500 км.

Усі ці показники мають сприяти проникаючим можливостям нової ракети, яка покликана обходити західні системи NASAMS, IRIS-T і Patriot, через що вона перевершує зразки, що вже є на озброєнні армії РФ.

"Виріб 720" в одному з цехів КБ "Радуга"

Окремо автори публікації відзначили дальність польоту, яка в поточних умовах війни в Україні може стати не недоліком, а перевагою. Річ у тім, що менший розмір підвищує її скритність, а зменшена маса збільшить швидкість носія Ту-22М3, що, своєю чергою, скоротить час реагування систем ППО на підліт ракети.

У підсумку інформації про дане озброєння не так вже й багато, щоб робити однозначні висновки, однак можна припустити, що Х-50 — це мініатюрна Х-101, яка може завдати українським системам протиракетної оборони чимало клопоту.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 7 серпня заявив, що Україні необхідні не тільки системи ППО дальнього радіусу дії, а й малого для знищення дронів-камікадзе.