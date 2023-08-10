Обстріл Запоріжжя: Росія вдарила по місцю, де був дитячий табір (фото, відео)

Відомо, що внаслідок обстрілу росіян постраждав готель. У його приміщенні був дитячий табір для дітей від 6 до 13 років. Але їх забрали до 18:00.

Внаслідок ракетної атаки російських військ по Запоріжжю 10 серпня кількість постраждалих зросла до дев'яти людей. Про це у Telegram повідомив Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради.

Він зазначив, що кількість постраждалих вже збільшилася до дев'яти людей. Зафіксовано незначні ушкодження освітнього та медичного закладів.

Юрій Малашко, керівник Запорізької ОВА, раніше у Telegram повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту 10 серпня вбито одну людину. Він повідомляв, що 7 людей поранено. Один із них — у важкому стані. Поранені доставлені до лікарні, де отримають всю необхідну медичну допомогу. З його слів, якби люди проігнорували повітряну тривогу, жертв могло бути більше.

В готелі Reikartz, куди влучила сьогодні Росія в Запоріжжі, був денний дитячий табір. У приміщенні перебували діти віком від 6 до 13 років. На щастя, дітей забрали до 18:00.

Фото: УНІАН

Атака на Запоріжжя 10 серпня: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив у Telegram, що внаслідок удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. На місці удару працюють рятувальники та фахівці екстрених служб.

"Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", – повідомив він.

Обстріл Запоріжжя 10 серпня

Увечері 10 серпня російські війська обстріляли місто Запоріжжя. Юрій Малашко заявив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. У Запорізькій міській раді заявили, що внаслідок удару російських окупантів по місту є 5 постраждалих. Також одна людина загинула.

Нагадаємо, 9 серпня російські війська цілеспрямовано завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Загарбники зруйнували церкву та торговельні точки на території Шевченківського району та вбили кількох цивільних. Постраждали містяни, які в момент ракетного удару перебували на вулиці.