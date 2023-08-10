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Обстріл Запоріжжя: Росія вдарила по місцю, де був дитячий табір (фото, відео)

Мирослав Гурко
Фото: Національна поліція | Обстріл Запоріжжя 10 серпня

Відомо, що внаслідок обстрілу росіян постраждав готель. У його приміщенні був дитячий табір для дітей від 6 до 13 років. Але їх забрали до 18:00.

Внаслідок ракетної атаки російських військ по Запоріжжю 10 серпня кількість постраждалих зросла до дев'яти людей. Про це у Telegram повідомив Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради.

Він зазначив, що кількість постраждалих вже збільшилася до дев'яти людей. Зафіксовано незначні ушкодження освітнього та медичного закладів.

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Юрій Малашко, керівник Запорізької ОВА, раніше у Telegram повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту 10 серпня вбито одну людину. Він повідомляв, що 7 людей поранено. Один із них — у важкому стані. Поранені доставлені до лікарні, де отримають всю необхідну медичну допомогу. З його слів, якби люди проігнорували повітряну тривогу, жертв могло бути більше.

В готелі Reikartz, куди влучила сьогодні Росія в Запоріжжі, був денний дитячий табір. У приміщенні перебували діти віком від 6 до 13 років. На щастя, дітей забрали до 18:00.

Фото: УНІАН

Атака на Запоріжжя 10 серпня: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив у Telegram, що внаслідок удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. На місці удару працюють рятувальники та фахівці екстрених служб.

"Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", – повідомив він.

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Обстріл Запоріжжя 10 серпня

Увечері 10 серпня російські війська обстріляли місто Запоріжжя. Юрій Малашко заявив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. У Запорізькій міській раді заявили, що внаслідок удару російських окупантів по місту є 5 постраждалих. Також одна людина загинула.

Нагадаємо, 9 серпня російські війська цілеспрямовано завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Загарбники зруйнували церкву та торговельні точки на території Шевченківського району та вбили кількох цивільних. Постраждали містяни, які в момент ракетного удару перебували на вулиці.