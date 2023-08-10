"Не має військової доцільності": у ВМС оцінили ймовірність висадки десанту РФ поблизу Одеси

В Чорному морі чисельність російського корабельного угрупування зменшується, а дієздатних десантних суден може бути вісім.

Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗС України, прокоментував рівень загрози висадки морського десанту РФ, назвавши її малоймовірною на цей момент. Про це він повідомив у коментарі "Суспільному".

Наразі Чорноморський флот застосовує свої військово-десантні кораблі для відповідного транспортування цивільних автівок через Керченську протоку. На початку бойових дій загроза висадки десанту була високою.

Він розповів, що в Чорному морі чисельність російського корабельного угрупування зменшується. З 13 одиниць кораблів, які зараз декілька перебувають в ремонті, "Оленегорський горняк" пошкоджено, і ще один в порту Бердянськ в 2022 році було затоплено. Загалом мінімум п'ять таких суден можуть бути вже непридатні.

"З огляду на те, що ворог уже відкинутий на лівий берег Дніпра – така операція зараз не має військової доцільності та сенсу", – пояснив він.

Речник додав, що українські ВМС станом на зараз вже звільнили акваторію загальною площею 25 тисяч квадратних кілометрів. Українська берегова артилерія контролює море більш ніж на 100 морських миль. Йдеться про територію в глибину від узбережжя. Відповідно, провести цю операцію російські загарбники наразі не здатні реалізувати.

Висадка десанту РФ в Одесі: Братчук оцінив ситуацію у Чорному морі

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що до завершення бойових дій ворог намагатиметься реалізувати висадку десанту, але сил та засобі на десантування немає. Чорне море й надалі залишається фронтом.

"Плани є, можливостей таких немає", – пояснив Братчук.

Атака на Новороссійськ: пошкоджено корабель "Оленегорский горняк"

Російський десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав пошкоджень унаслідок атаки 4 серпня морськими дронами. Транспортні кораблі цього проєкту озброєні двома здвоєними 57-мм артилерійськими установками АК-725 і 4 пусковими установками ЗРК "Стріла-2".

Окупанти намагалися відремонтувати судно. На думку спікера ВМСУ Дмитра Плетенчука, ремонт таких ВДК вимагає багато часу та наявності виробничих потужностей. Водночас державне замовлення для флоту у РФ виконують відсотків на 30-35 із запізненням років на 10.

Фокус повідомляв, що 8 серпня в Одесі та області готуються до оксамитового сезону. Вже 10 серпня планували відкрити пляжі. Для безпечного плавання в морі — протимінні сітки. Спецукриттів на пляжі немає, у разі ракетної небезпеки відпочивальникам пропонують бігти до найближчих ресторанів, будинків або відомств.