"Із запізненням років на 10": у ЗСУ розповіли, коли росіяни відремонтують "Оленегорський гірник"

На думку спікера ВМСУ Дмитра Плетенчука, ремонт таких ВДК вимагає багато часу і наявності виробничих потужностей. При цьому державне замовлення для флоту у РФ виконують відсотків на 30-35, із запізненням років на 10.

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У росіян мало шансів повернути на бойове чергування великий десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав пробоїну в машинному відділенні після атаки 4 серпня. Таку заяву зробив речник Військово-Морських Сил України ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"З тієї інформації, що ми маємо, шанси невеликі в цього корабля повернутися до свого Північного флоту, з якого він прийшов до Чорного моря для того, щоб разом з іншими 6-ма кораблями, які зайшли, і ще 7 ВДК (великий десантний корабель), які вже були в акваторії, захоплювати південне узбережжя України. Але станом на зараз бачимо, що шансів повернутися в нього дуже мало", — заявив капітан.

За словами Плетенчука, ремонт таких великих кораблів, як "Оленегорский горняк", вимагає багато часу і наявності відповідних виробничих потужностей.

"Те, що це буде не завтра, не післязавтра і навіть не через місяць — це факт. Загалом державне замовлення у РФ для флоту виконується відсотків на 30-35. Із запізненням років на 10. Відповідно, виробничі потужності не на тому рівні, на якому їм би хотілося, обладнання зношене на 70% в середньому по кораблебудуванню у РФ", — додав Плетенчук.

Що відомо про БДК "Оленегорский горняк"

Великий десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки безекіпажного морського апарата в ніч на 4 серпня біля берегів Новоросійська. Російські ЗМІ спочатку заявили, що екіпаж корабля успішно відбив атаку USV. У Міноборони РФ також заперечували пошкодження корабля.

Пізніше з'явилися відеозаписи, які підтвердили, що морський дрон без будь-якого опору наблизився до цілі та вдарив у лівий борт корабля. ВДК отримав пробоїну в корпусі, сильно накренившись на лівий борт. Росіяни відбуксирували його до берега, сподіваючись відремонтувати.

На думку представників британської розвідки, пошкодження десантного корабля ВМФ Росії "Оленегорский горняк" сильно вдарило по російському Чорноморському флоту. Відомо, що росіяни раніше передислокували більшість своїх підрозділів у Новоросійськ через високу загрозу для Севастополя.

7 серпня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що підбитий "Оленегорский горняк" не повернеться в Північний флот РФ.