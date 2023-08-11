"Відпрацьовуються системи": у Зеленського пригрозили, що удари по містах РФ посиляться

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, українські спецслужби мають досить ефективну мережу в Росії. Він зазначив, що територію країни-агресора щоночі атакують "невстановлені безпілотники".

Вибухів на території Російської Федерації побільшає, а ефективність атак безпілотних літальних апаратів по країні підвищуватиметься. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "24 канал" 11 серпня.

Михайло Подоляк зазначив, що Росія втрачає контроль над Чорним морем. За його словами, якщо РФ продовжить завдавати ударів по українських портах, то з часом може залишитися без флоту.

"З точки зору того, що відбувається на території Росії — вибухи тощо. За такої інтенсивності війни очевидно, що вся ця війна буде на території Росії", — сказав Подоляк.

Чиновник також згадав про вибух у Сергієвому Посаді, зазначивши, що кількість подібних випадків на території країни-агресора поступово зростатиме, оскільки спецслужби України мають у своєму розпорядженні ефективну мережу всередині РФ.

"Це було абсолютно конкретне військове виробництво, це навіть не оптика. Звичайний снаряд, ракети певні тощо. Це все підірвалося", — констатував радник глави ОП.

За словами Михайла Подоляка, Росія зазнаватиме дедалі більшої кількості атак дронів. Він зазначив, що "невстановлені безпілотники" вже залітають у РФ щоночі.

"Зрозуміло, що зараз відпрацьовуються системи ППО, вивчається все, робиться розвідка. І поступово ефективність цих ударів буде збільшуватися", — попередив чиновник.

Нагадаємо, 10 серпня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столиця Російської Федерації зазнала атаки БПЛА. За його словами ППО збила два дрони, які рухалися в напрямку Москви.

Експерт із безпеки Естонії Райнер Сакс 9 серпня заявив, що атаки БПЛА на Москву спрямовані насамперед на здійснення психологічного тиску на росіян.