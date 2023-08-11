Але є одне але: уряд Шольца не виключає постачання Україні ракет Taurus, — ЗМІ

За даними журналістів, канцлер Німеччини запропонував "підкрутити" ракети так, щоб ЗСУ не могли бити ними по території Росії.

Федеральний уряд Німеччини, імовірно, змінив свою негативну позицію щодо поставок крилатих далекобійних ракет Taurus в Україну. Про це 10 серпня повідомляло німецьке видання Der Spiegel.

За даними ЗМІ, влада Німеччини розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет Taurus із запасів Бундесверу в найближчі місяці. Згідно з інформацією з публікації, наразі тривають дискусії між Міністерством оборони та представниками оборонної промисловості. Зазначається, що міністр оборони Борис Пісторіус пропонує обмежити функціональність крилатої ракети Taurus до класу "повітря-поверхня" ("повітря-земля"), щоб унеможливити її використання по території Росії. Таку ж думку висловив і федеральний канцлер Олаф Шольц. Він запропонував внести відповідні технічні зміни.

Згідно з повідомленням, Шольц має намір схвалити поставку Taurus тільки після ретельного обговорення таких обмежень. Важливо зазначити, що лише тиждень тому Борис Пісторіус заявив, що рішення про постачання ще не ухвалено, хоча можливість поставок залишалася відкритою.

Видання нагадує, що перший запит на постачання Taurus від України надійшов у травні 2023 року. Ці крилаті ракети обладнані власним двигуном і кількома навігаційними системами, що дає їм змогу виконувати автономні польоти на низькій висоті над територією противника. Однією з особливостей є можливість запуску ракет з військових винищувачів та їх застосування для ураження цілей на відстані до 500 км.

Відтоді дискусія всередині уряду почала набирати обертів. Нещодавно політик із СДПН Андреас Шварц виступив за можливі поставки. Він вважає, що Україна зможе стримати обіцянку і не використовувати ці ракети проти Росії на її території. Агнешка Брюггер, політик із партії "зелених", висловила схожу думку.

Також експерт з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вітає постачання крилатих ракет Україні, стверджуючи, що "Тауруси" вже готові до застосування і терміново необхідні країні. Вона закликає до прискорення процесу ухвалення рішення і підкреслює, що подібні дискусії не повинні затягуватися, як це було з поставками танків.

Нагадаємо, 7 серпня заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв повідомив, що в Бундестазі досягли згоди щодо передачі Німеччиною Україні далекобійних ракет Taurus.

3 серпня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україні не передали ракети Taurus, оскільки вони мають "особливу далекобійність".

Раніше, у травні 2023 року, Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus. А кількома днями раніше представник партії ХДС і експерт з оборони Родеріх Кізеветтер висловився за постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus.