"Маленький Мукі": як 122-мм САУ нищить окупантів на Донеччині (фото)

Українські артилеристи кажуть, що інколи бувають настільки "спекотні" дні, що вони починають працювати з 6 ранку, а завершують після обіду.

Артилерист окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго мають на озброєнні САУ 2С1 "Гвоздика", за допомогою яких винищуються російські сили. Про це повідомляє АрміяInform.

122-мм самохідна артилерійська установка виконує завдання в Донецькій області. На рахунку "Маленького Мукі", як називає екіпаж "Гвоздику", вже велика кількість знищеної піхоти окупантів, легкої бронетехніки, танків та спеціальної техніки ЗС РФ. За словами командира гармати Владислава, інколи бувають дні, що він о 6 ранку сідає в САУ й виходить з неї вже після обіду.

Фото: АрміяInform

"У найспекотніші дні доводилося вистрілювати по ворогу майже 100 снарядів. Ми втомлюємося, але підтримуємо один одного. На війні велику роль відіграє злагодженість підрозділу, адже ти повністю довіряєш своїм колегам і знаєш, що вони вправно виконуватимуть свої завдання", — каже Владислав.

Також він додав, що їхні позиції двічі намагалась уразити окупанти, проте жодна не завершилась вдало для ворога. Перший випадок трапився, коли після обстрілу артилеристи пішли перевірити САУ. Снаряди тоді падали в 50 метрах від машини, але ні бійці, ні машина, не постраждали.

Боєприпаси для "Гвоздики" Фото: АрміяInform

"Удруге по нас випускали ракету, але тоді ніби Бог відвів, і всі залишилися цілими та неушкодженими, — додає командир Владислав.

Командир підрозділу Олег каже, що піхотинці на полі бою — справжні титани війни. Інколи вони так "насипають" по окупантах, що потім настає тиша на дві три доби. Тому одне з основних завдань — прикривати українських піхотинців.

Нагадаємо, 10 серпня 40-ва бригада ім. Великого князя Вітовта знищила російській склад боєприпасів та військову техніку.

2 серпня ЗМІ писали, що на фронті помітили оновлену українську САУ "Богдана" з шасі Tatra.