ЗСУ повернулися до тактики невеликих підрозділів: у WSJ розповіли про успіхи наступу

Журналісти стверджують, що Сили оборони повернулися до тактики, яку застосовували на початку повномасштабного вторгнення, щоб прорвати російську оборону. Як приклад журналісти наводять батальйон "Скала", який налічує 170 бійців і веде наступ у районі селища Роботине.

Україна повернулася до тактики використання невеликих підрозділів, яка принесла успіх на початку війни. Про це повідомляють у виданні The Wall Street Journal.

Журналісти пишуть, що на початку контрнаступу ЗСУ військові робили ставку на великі механізовані підрозділи, озброєні сучасною західною технікою. Однак їм не вдалося прорвати російську оборону. Тому ЗСУ повернулися до тактики використання малих підрозділів.

Як приклад видання наводить добровольчий штурмовий батальйон "Скала". Бійці ведуть наступ у районі селища Роботине Запорізької області. За інформацією ЗМІ, підрозділ налічує 170 осіб.

"Українське командування вирішило, що для просування вперед знадобиться більш ефективна розвідка і піхотні штурмові групи. Перш ніж почати наступ у цьому районі, дрони літали день і ніч, щоб з'ясувати розташування російських позицій", — йдеться у статті.

Штурмові групи проходили величезні відстані з радянськими або трофейними російськими гвинтівками, що дає їм змогу не носити із собою зайві патрони для західних автоматів, а забирати боєприпаси в убитих бійців ЗС РФ.

Минулого тижня бійці "Скелі" вибили російських військових з позицій і знищили кулеметне гніздо в бетонному бункері на захід від села Роботе.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують штурм укріплення росіян у Запорізькій області. На думку генерала армії Миколи Маломужа, прорив на цьому напрямку означатиме початок великої наступальної операції зі звільнення Херсонської та Запорізької областей і входження в Крим. З цієї причини ЗС РФ стягують резерви, але це проблематично, оскільки протяжність лінії фронту 1 500 км, а професійних військ в окупантів майже не залишилося. Найнебезпечнішим для росіян є рух ЗСУ в районі Роботине Запорізької області.

11 серпня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Авдіївки, Куп'янська, Лиману і на Запоріжжі та прагнуть повернути там втрачені позиції.