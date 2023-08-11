Українські волонтери переробили трофейний броньовик у командно-штабну машину (фото)

ВПК "Урал" тепер має пункт керування й стабільний звʼязок, що допоможе українським військовим при веденні бойових дій.

Українські волонтери переробили рідкісний російський броньовик ВПК "Урал" переобладнали на командно-штабну машину. Про це повідомляє пресслужба фонду Сергія Притули.

В межах проєкту по ремонту, відновленню та модернізації російської техніки для потреб ЗСУ, механіки змінили призначення броньовика ВПК "Урал". Тепер машина слугуватиме командирською машиною. Вона буде забезпечувати безпечний звʼязок між солдатами та командуванням, щоб сприяти більшої безперервності операцій й маневровості під час виконання завдань.

Фонд переобладнав вже 125 машин у командно-штабні

ВПК "Урал" — це російський захищений броньовик типу MRAP сімейства "Урал". РФ створювала його спільно з компанією Streit Group з Обʼєднаних Арабських Еміратів. Вона продає майже таку саме машину під назвою "Кондор" для експортних цілей.

В десантному відділені можуть розміщуватись до 6 бійців. Корпус машини має захист від 7,62-мм бронебійних куль, а також може витримати вибух силою до 6 кг. На машині стоїть російський дизельний двигун ЯМЗ-536 з турбонаддувом. Це дозволяє йому долати до 1000 км й розвивати швидкість до 100 км/год.

У Фонді повідомили, що з листопада 2022 року і до 31 липня 2023 року було витрачено понад 25 млн гривень на обладнання 125 командно-штабних машин.

Нагадаємо, 18 липня ЗМІ писали, що Велика Британія досліджує трофейну російську техніку, яку передає Україна.

29 червня ЗМІ писали, як ЗСУ перероблюють трофейні танки Т-62 на БМПТ.