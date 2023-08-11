"Сусіди - від бога": Лукашенко звинуватив Польщу у "нагнітанні", але готовий домовлятись

Лукашенко натякнув на "вимоги", які до Білорусі нібито пред'являє Польща. Причому ці вимоги настільки вагомі, що погодитись на них він не може.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко розповів про готовність до перемовин з Польщею, з боку якої, з його слів, відбувається "нагнітання". Політик спрогнозував, скільки триватиме загострення відносин: до середини жовтня 2023 року. Про деталі виступу Лукашенко ідеться у повідомленні агентства "БелТа" в Telegram-каналі.

Агентство процитувало фрагмент виступу Лукашенка на честь Дня Незалежності, який Республіка Білорусь відзначила 3 липня. Політик заявив, що підготував спеціальне доручення для прем'єр-міністра Романа Головченка, а також Міністерства закордонних справ. Зокрема, вказав, що доручив їм "розмовляти і налагоджувати відносини" з Польщею.

Лукашенко переконаний, що винуватці нинішньої напруженої ситуації саме поляки. Зараз у Польщі відбувається підготовка до парламентських виборів, які відбудуться 15 жовтні 2023 року. До тих пір навмисно "нагнітають", щоб показати, що вони не марно витрачали гроші: "Нагнітають обстановку, щоб показати, що вони правильно озброювали та переозброювали країну".

Втім найближчим часом ніякі зміни не можливі, запевнив політик. Польські урядовці нібито пред'явили Білорусі якісь вимоги, при цьому — настільки суттєві, що погодитись на них країна не може. Що ж то за вимоги, політик не сказав: "Вони багато вимагають від нас і просять, але ми на це піти не можемо, тому що це суперечить нашим інтересам".

Лукашенко звинуватив у нинішній ситуації США — вони нібито "зробили ставку на Польщу". При цьому робить комплімент своїм західним сусідам — каже, що "поляки не дурні". На завершення заявив, що Білорусь "потерпить", а загалом — "готова до співпраці".

Зазначимо, після червневого заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на територію Білорусі прибула близько 5 тис. "вагнерівців". Протягом кількох тижнів до їхнього табору прибуло кілька сотень одиниць техніки.

Наприкінці червня Лукашенко натякнув, що вагнерівці навчатимуть білоруську армію. Тоді ж з'явились припущення, що частина найманців перебазувалась в інше місце і загрожують Сувалкінському коридору, який з'єднує Білорусь та Калінінградську область РФ.

Нагадуємо, президент Польщі Анджей Дуда прокоментував російську загрозу: вона небезпечна і для країн заходу також. З його слів, якщо не спинити Росію зараз, то потім доведеться дорого за це заплатити.

Тим часом польські прикордонники завершили стіну на кордоні з Білоруссю. Початок будівництва припадає на так звану міграційну кризу, яку відбулась восени 2021 року — тоді натовпи переселенців з Азії штурмували кордони ЄС. Протягом 18 місяців війни РФ проти України Польща завершила будівництво захисних споруд: вони мають вигляд 5-тиметрового паркану, обладнаного системами спостереження і зброєю.