Вибухи в Криму: окупанти повідомили про роботу ППО, Керченський міст перекрили (відео)

Вибухи пролунали про селище Новоозерне, де, за даними місцевих жителів, окупанти розгорнули базу, на якій зберігається велика кількість військової техніки.

У ніч на 12 серпня на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунали вибухи. Про це написав Telegram-канал "Кримський вітер".

Автори каналу повідомили, що над населеним пунктом Новоозерне літають БПЛА і, ймовірно, працює протиповітряна оборона. На опублікованих відео чути звуки вибухів і стрілянини.

В одній із публікацій також ідеться, що російські окупанти не вмикали повітряної тривоги, а деякі люди повиходили на вулицю.

Пізніше в джерелі зазначили, що в Новоозерному розташована військова база російських військ, на якій, за словами місцевих жителів, зберігається велика кількість військової техніки. Йдеться про 943-й центр забезпечення мобілізаційного розгортання.

У пості також згадується про те, що селище вже піддавалося атаці 26 серпня минулого року.

Водночас російське видання "РИА Новости" повідомило, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков написав у своєму Telegram-каналі, що в кількох районах півострова спрацювала протиповітряна оборона і закликав "зберігати спокій".

Нагадаємо, що 11 серпня партизани помітили стоянку вантажівок російських військових. Передбачається, що далі вони рухатимуться в бік Сімферополя.

Раніше, 10 серпня, керівник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що в Криму місцеві жителі очікують українського контрнаступу.