ЗСУ досягли "тактично значущого" успіху в контрнаступі, — The New York Times (карта)

За інформацією журналістів, українські військові ще не прорвали російські лінії оборони, проте шанси взяти контроль над південним узбережжям стали ще вищими.

Збройні сили України змогли досягти "тактично значущого" успіху під час свого контрнаступу відразу на кількох напрямках. Про це пише американське видання The New York Times 12 серпня.

За інформацією журналістів, українським військовим вдалося просунутися на 16-19 кілометрів уздовж двох головних ліній атак на південних напрямках, де тривають запеклі бої за територію. Контроль над південним узбережжям став ще ближчим для України і це дасть змогу в майбутньому перерізати сухопутний коридор РФ, який є однією з головних ліній постачання ЗС РФ.

Також було зазначено, що ЗСУ рухаються через нещодавно звільнене село Старомайорське в Донецькій області до Бердянська, а також на захід до міста Мелітополь.

Україна могла досягти на полі бою "тактично значущого" успіху під час контрнаступу Фото: DeepStateMAP

"Звільнена територія від 16 до 19 кілометрів на двох напрямках наступу хоч і відносно невелика, але важлива тим, що змушує Москву відволікати сили з інших ділянок лінії фронту, зазначили військові аналітики. Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав це просування "тактично значущим", заявивши, що передислокація Москви, найімовірніше, "ще більше послабить російські оборонні лінії в сукупності", створюючи "можливості для будь-якого українського прориву, що може стати потенційно вирішальним", — ідеться в повідомленні.

Окремо в The New York Times зазначили, що з кожним кілометром просування українських військ, на них тисне дедалі щільніша російська оборона, але це їх не зупиняє. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр напередодні заявила, що Сили оборони домоглися "часткових успіхів" у напрямку до населеного пункту Урожайне біля Старомайорського в Донецькій області.

Україна могла досягти на полі бою "тактично значущого" успіху під час контрнаступу Фото: DeepStateMAP

Крім того, тиск з боку ЗСУ змушує російських окупантів перекидати на першу лінію оборони підкріплення з більш глибоких позицій. Це і морські піхотинці, і десантники зі спецназом.

Журналісти відзначили і проблему з мінними полями. Величезна кількість перешкод значною мірою сповільнює просування і дає додатковий час противнику на підготовку та укріплення оборони.

Також велику небезпеку створює бойова авіація ЗС РФ, яка час від часу атакує українські позиції. Минулого тижня було таке, що за один день було здійснено понад 10 вильотів.

Російські окупанти розуміють, що будь-якої миті війська ЗСУ можуть прорвати оборону, тому розпочали власний наступ довкола міста Куп'янськ на Харківщині, тим самим примушуючи українське командування також укріпити цей напрямок. Це тактика відволікання, зазначили деякі аналітики.

Україна могла досягти на полі бою "тактично значущого" успіху під час контрнаступу Фото: DeepStateMAP

Незважаючи на спроби атакувати у відповідь, російські війська зіткнулися з важкими боями і виснаженням на передовій, про що повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

До слова, не обійшли стороною в The New York Times і вибухи на території Кримського півострова та безпосередньо в самій Російській Федерації.

"Не дивлячись на те, що українські солдати б'ються в окопах і на полі, кампанія з розгрому російських ліній постачання триває, при цьому українські ракети і безпілотники нападають на об'єкти далеко від лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

В якостi прикладу було наведено вибухи на Кримському мосту, який також служить дорогою постачання противника. Журналісти зазначили, що атаки на споруду триватимуть доти, доки вона повністю стане непридатною для використання.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося, що ЗСУ значно просунулися в Запорізькій області, а ЗС РФ намагається у відповідь атакувати під Бахмутом. У ISW зазначили, що зусилля українських військ значно погіршують російські лінії оборони.