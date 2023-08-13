"Нам не потрібна чужа країна": Кулеба відповів Німеччини на занепокоїння стосовно Taurus

Україні потрібні німецькі ракети Taurus, щоб прискорити звільнення тимчасово окупованих територій, розповів голова МЗС Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Збройні сили України не використовуватимуть крилаті ракети Taurus для атак по території Росії. Про це повідомило видання Bild.

"Нам не потрібна чужа країна, і ми будемо використовувати ракети лише в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що по праву належить нам відповідно до Статуту ООН і міжнародного права", — сказав Дмитро Кулеба.

Занепокоєння уряду Німеччини щодо використання ракет для атак по РФ міністр назвав "безпідставним", тому що партнери України вже поставляли ракети з подібною дальністю. Крім цього, жодне рішення Німеччини щодо постановок ЗСУ нових типів зброї не призвело до ескалації. Кулеба наголосив, що німецьке озброєння вже врятувало багато українських життів.

"Україні потрібні ракети Taurus, щоб врятувати більше життів солдатів та мирних жителів, прискорити звільнення своїх територій та швидше закінчити війну", — пояснив він.

Крилата ракета Taurus

Ракета Taurus KEPD 350/150 — підзвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня". Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і поглиблених цілей без включення ракетоносія в зону протиповітряної оборони противника.

Базова модель KEPD-350 оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною вагою 481 кг, що містить майже 50 кг вибухової речовини. Маса заправленої ракети становить 1360 кг, а порожньої — 1080 кг, швидкість польоту ракети — 0.6-0.95 М.

Фото: sundries.com.ua

Нагадаємо, 11 серпня журналісти Reuters повідомили, що Німеччина хоче модифікувати крилаті ракети Taurus перед можливим відправленням в Україні. Проте того ж дня німецьке видання Bild написало, що Німеччина не розглядає постачання Україні ракет Taurus.

Тоді ж Фокус писав про те, що депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман виступила проти обмеження дальності ракет Taurus як умови для їхнього постачання Україні. Вона вважає, що ЗСУ потрібні ракети Taurus, які здатні уражати військові позиції на території РФ.