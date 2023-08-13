Грошова допомога родині загиблого бійця: юрист пояснив, коли можуть відмовити у виплатах

Зі слів юриста Євгенія Промського, виплати можуть затримати через збір документів, більшість із яких видає військова частина, де служив загиблий військовослужбовець.

Після смерті військового в Україні передбачена грошова допомога його родині, проте іноді виплат може не бути. Про це повідомив юрист адвокатського об’єднання "Юридична компанія АРЕС" та консультант благодійного фонду "Ми поруч" Євгеній Промський, передає "РБК-Україна".

З йог ослів, виплати можуть затримувати через збір документів. Адже більшість необхідних документів видає військова частина, де служив загиблий. Тоді як військові частини у більшості випадках є бойовими підрозділами.

"Зазвичай ця процедура проходить так, що особа яка має право на грошову допомогу звертається до військкомату, потім військкомат робить запит до військової частини або людина сама звертається до військової частини через Укрпошту", — сказав юрист.

Потрібен певний час, аби документи надійшли до частини, потім починається етап очікування.

Коли можуть відмовити у виплаті

Відмовити у виплатах можуть у двох випадках: через відсутність необхідних документів, або, якщо військкомат або комісія Міноборони вважають, що людина не має права на компенсацію. Зокрема, якщо жінка та чоловік проживали разом без зареєстрованого шлюбу, в такому випадку варто йти до суду та доводити, що люди були сім'єю.

Документи, необхідні для отримання виплат

Євгеній Промський зазначив, що частину документів видає військова частина, де служив загиблий:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

постанова військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо встановлення причинного зв’язку смерті).

Тоді як витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця можуть видати у ТЦК та СП.

Після збору всіх необхідних документів потрібно подати заяву на виплату компенсації до ТЦК та СП, де перебував на обліку загиблий. Тоді як заяву можна написати в довільній формі. У "шапці" вказуються дані отримувача допомоги: ідентифікаційний код, адреса проживання, номер телефону. А в основній частині: дані військового, що загинув (прізвище ім’я по батькові, дата народження, військове звання, посада, підрозділ військова частина), де і коли загинув, родинний зв'язок заявника та військовослужбовця, прохання здійснити виплату. До заяви потрібно додати копії документів.

Нагадаємо, адвокат Ігор Дайнеко заявив, що існують випадки, коли пенсію у зв'язку з втратою годувальника можуть призначити неповнолітньому родичу військовослужбовця, який помер за певних обставин.

Крім цього у ПФУ пояснили, як нараховується пенсія дітям, які втратили годувальника, зниклого безвісти за особливих обставин. Розмір пенсії залежить від певних визначених обставин.