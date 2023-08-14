На двох ділянках фронту: в ISW розповіли про успіхи ЗСУ в контрнаступі (карта)

За даними експертів, ЗСУ активно наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Російські війська докладають усіх зусиль для утримання позицій.

На понеділок, 14 серпня, українські військові провели контрнаступ на щонайменше двох ділянках фронту, що призвело до просування на захід у напрямку Донецької області й на схід у напрямку Запорізької області. Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 14 серпня.

У звіті Інституту вивчення війни наголошується, що Генштаб ЗСУ повідомив про проведення українськими силами наступальних операцій на напрямках Бердянськ і Мелітополь, а також про частковий успіх у районі Роботине, що розташоване в західній частині Запорізької області, приблизно за 13 кілометрів на південь від Оріхова.

с. Роботине, Запорізька обл.

За даними кількох російських джерел, 12 серпня було заявлено, що російські війська покинули населений пункт Урожайне, розташований на кордоні Донецької та Запорізької областей. Однак 13 серпня багато хто з цих же російських джерел спростували такі твердження та повідомили, що російські війська досі залишалися в південній частині населеного пункту.

ISW не має можливості підтвердити інформацію про повний відхід російських військ із населеного пункту Урожайне.

с. Урожайне, Запорізька обл.

"Російські війська, ймовірно, поки що утримують позиції щонайменше в південній частині населеного пункту", — повідомили аналітики інституту.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують штурм укріплень росіян у Запорізькій області. На думку генерала армії Миколи Маломужа, прорив на цьому напрямку означатиме початок великої наступальної операції зі звільнення Херсонської та Запорізької областей і входження в Крим. Із цієї причини ЗС РФ стягують резерви, але це проблематично, оскільки протяжність лінії фронту 1 500 км, а професійних військ в окупантів майже не залишилося. Найнебезпечнішим для росіян є рух ЗСУ в районі Роботине Запорізької області.

11 серпня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Авдіївки, Куп'янська, Лимана та на Запоріжжі й прагнуть повернути там втрачені позиції.